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【美國疫情】佛州單日增逾1.5萬確診 打破全美國紀錄

環球社會熱點 11:53 2020/07/13

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【美國疫情】佛州單日增逾1.5萬確診 打破全美國紀錄

美國西部和南部疫情持續嚴峻，佛羅里達州周日新增逾1.5萬宗新冠肺炎確診，打破紐約州在4月創下的單日新症紀錄。數字急升反映病毒快速傳播，令醫院倍感壓力。當地超過40間醫院表示，深切治療部已經爆滿，主要的抗病毒藥物亦現短缺，但估計住院率仍未見頂。

【美國疫情】特朗普屈服戴口罩 政府防疫指引急轉彎

【美國疫情】與特朗普不咬弦惹禍？白宮傳將疫情歸咎專家

紐約州4月4日新增1.2萬宗確診，如今佛州的單日新症成為「全美之冠」。法新社報道，佛州在過去5天，新增近5.6萬人確診。

當地多間醫院指，院內深切治療部已經爆滿。南佛羅里達大學傳染病教授托尼（John Toney）形容，情況令人恐懼，醫院內「病人氾濫」，醫護不堪重負、筋疲力盡。

他又指，這令人想起4月的紐約州，儘管醫院努力適應新的情況，也改變不到對整個醫療系統造成很大壓力的事實。

【疫情焦點】世衛：周日全球新增確診逾23萬宗

【新冠肺炎】世衛：病毒可空氣傳播 停留1小時後仍能傳染

當地醫療機構估計，住院率仍未見頂，於本月稍後才出現患者入院高峰期，或將部分病床改為深切治療病床，以應對需求。

外界關注佛州是否過早重啟經濟，導致疫情大反彈，共和黨籍佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）於5月4日放寬禁令，早過大多數州分。

佛羅里達州奧蘭多的迪士尼樂園[也無視疫情，在過去的周末照樣重開，重燃加劇疫情的憂慮。德桑蒂斯早前下令，學校下月恢復5日上課，並指：

「如果可以去超市購物，我們絕對可以重開學校。」

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記者：鄧燕君 

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