精品普洱投資潛力優厚 定立市場規範增收藏價值

普洱茶的香味、茶味帶有餘韻，厚重甘醇的茶湯，令人齒頰留香。普洱茶被稱為「可以飲的古董」，生餅（青餅）隨年月的沉澱，自然發酵陳化，成為陳年普洱。精品的普洱茶餅在拍賣市場上有極大的升值潛力，是非常值得投資的收藏品。

▲ 「時光的味道。茶韻︰古董級普洱茶及茶具私人洽購暨精品展」讓藏家、茶愛好者及公眾飽覽普洱茶的百年歷史和底蘊，更可與仕宏的專業團隊查詢估價、送拍或私人洽購事宜。

香港在過去佔內地出口普洱茶市場7成，近年則變成普洱茶拍賣市場的風向標。作為本港普洱茶拍賣市場先行者的仕宏拍賣有限公司（下稱仕宏），自2014年至今已舉辦超過10場普洱茶拍賣，更創下不少經典的成績，普洱茶專場一直保持8成的成交率，交投氣氛踴躍。在2019年仕宏的春拍中，一筒7片百年宋聘號．藍標更獲1,560萬港元成交。

仕宏創辦人周子鍾情喝茶，更留意到普洱茶的投資價值，於是另闢蹊徑，將具升值潛力的普洱茶引入本港拍賣市場，例如80年代末在國貨公司售價為450港元的紅印青餅，到今天一片保存狀況良好的茶餅售價可達數十萬；另一款較受歡迎的80年代出品8582青餅，在2009年一片約人民幣1.6萬元，現時已升至一片逾16萬港元。以往普洱茶收藏欠缺市場規範和價格透明度，周子本着「仕以高品而宏」的精神，在普洱茶拍賣貫徹「高品質、高品味、高誠信」，讓普洱茶交易變得規範化，增加透明度。「我們的普洱茶專家經驗豐富，熟悉各個年代的普洱茶，能從普洱茶包裝的紙質、印刷風格、油墨、茶餅餅型、壓餅方式等辨認不同年代的普洱茶，令藏家對拍賣品質非常有信心。」

▲ 仕宏的普洱茶專場拍賣每每座無虛席，交投氣氛踴躍。

展示百年茶品 述說歷史變遷

近日，仕宏舉辦名為「時光的味道。茶韻︰古董級普洱茶及茶具私人洽購暨精品展」。展覽精選了橫跨百年的經典茶品，周子指百年宋聘號．藍標和百年福元昌．綠標均是難得一見的精品，藉着70多件經典普洱茶品，為參觀者展示普洱茶的歷史變遷。與此同時，茶具亦與飲茶文化息息相關，是次展覽亦展出50件以上清代至民國的日用茶器精品，造工精巧，獨一無二。

▲ 周子指百年宋聘號．藍標等古董茶珍稀難覓，而50年代紅印青餅是繼之具收藏價值的茶餅（見上圖）。

▲ 19世紀粉彩花卉草蟲馬蹄杯的色彩配搭相宜，或繪草蟲，或繪花卉，完整8件藏品，不可多得。

品茶交流 復興文化

為推廣茶文化，周子更在2019年5月於人流暢旺、交通便利的銅鑼灣開辦仕宏文化中心及仕宏茶軒，為品茗愛好者提供交流和品味各種好茶的場地。周子介紹︰「一片精品茶餅價錢比較昂貴，大家未必捨得開封品嘗，我們的茶軒會為客人提供上至百年歷史的號級茶、五十年代的印級茶；下至2000年後的新茶選擇，更有專業的茶藝師即場沖泡。好的茶藝師猶如頂級廚師，能夠發揮茶葉的特點。」

▲ 仕宏茶軒布置典雅，為茗茶愛好者提供茶敘、交流的地方。

周子認為，茶的益處數之不盡，適量喝茶有助降血脂血壓，有益健康，細味茶湯更能提升人的正氣，為生活注入寧靜的時光，進入猶如襌修入定的狀態。他期望能盡一分力在本港復興茶文化，是以仕宏茶軒每月均會舉辦兩次品茶敘會，以茶會友；而仕宏文化中心則計劃舉辦不同的茶文化講座、展覽，讓更多人認識茶的歷史、文化，加深大家對喝茶的興趣。

▲ 周子鍾情茶文化，希望藉香港仕宏文化中心及仕宏茶室加深港人對茗茶的愛好。

新手投資新茶 注意3大貼士

古董級的普洱茶入場門檻高，而且「買少見少」。周子建議，新進普洱茶投資者可以考慮入手近年茶廠生產的精品普洱茶。「以2003年的301金大益5號青茶為例，當年生產500件，每件出廠價為人民幣2,000元，去年年底已經升值至150萬人民幣一件，升幅非常可觀。即使是2017、2018年出廠的新茶，價錢亦穩步上升。」他更提醒，投資者選擇具投資價值的新茶前要做好資料搜集，首要考慮茶廠的出品質量，選擇優質的頂級新茶；其次是產量，限量的茶餅更具升值潛力，市場的需求和流通價值會隨時間增加；最後是考慮茶餅命名的寓意，具「好意頭」、文化底蘊深厚的茶餅會較受歡迎。

時光的味道。茶韻︰古董級普洱茶及茶具私人洽購暨精品展

日期︰7月7-17日

時間︰10:00am-7:00pm*

地點︰香港仕宏文化中心（香港銅鑼灣皇室堡15樓1506-10室）

查詢︰3168 2192

網站：www.lhauction.com.hk

* 時間會因應需要提前或延遲

(資料由客戶提供)