【美國疫情】特朗普屈服戴口罩 政府防疫指引急轉彎

▲ 美國聯邦政府醫務總監表示,聯邦政府目前試圖糾正防疫指引,呼籲民眾佩戴口罩。

美國的新冠肺炎疫情持續,美國總統特朗普上周六(11日)首次於公開場合佩戴口罩,打破早前反對戴口罩的原則。美國聯邦政府醫務總監表示,聯邦政府目前試圖糾正防疫指引,呼籲民眾佩戴口罩。

特朗普(Donald Trump)過往一直拒絕於公開場合戴口罩,強調美國人有權作出個人選擇。但特朗普上周六前往軍事醫院探訪時,卻一反常態戴上印有總統標誌的口罩。

但新冠疫情爆發後,美國的口罩等防護裝備短缺,美國聯邦政府醫務總監亞當斯(Jerome Adams)等政府官員建議沒有染疫的民眾,無必要在公開場合戴口罩,將口罩留給前綫醫護人員使用。

亞當斯3月初接受訪問時,更曾表示:

「戴口罩對普羅大眾預防新冠肺炎沒有作用。」

(Masks do not work for the general public and preventing them from getting coronavirus.)

亞當斯周日(12日)接受媒體訪問時也戴上口罩,並承認當時的指引出錯,政府正努力嘗試糾正指引。亞當斯表示,聯邦政府向民眾提供的指引轉變,是由於當局對冠狀病毒及其傳播方式有更深入理解,指當時科學研究沒有表明無症狀人士可傳播疫情。

亞當斯又表示,醫生在對哮喘了解不足時,過往也曾使用香煙、水蛭、可卡因及海洛英來治療患者。但他強調,醫生是遵循科學,當我們學習得更多時,就會改變醫學建議。

面對美國多州疫情惡化,亞當斯卻表示,美國目前在應對疫情方面,已較疫情爆發初期的行動更有效,包括處理口罩及呼吸機等重要醫療資源。

亞當斯更認為,如大量民眾都願意在公開場合戴口罩、保持最少6英尺(約1.8米)的社交距離,美國就能於兩至三星期內減慢疫情傳播速度。

