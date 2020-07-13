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【美國疫情】特朗普屈服戴口罩 政府防疫指引急轉彎

環球社會熱點 11:30 2020/07/13

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美國聯邦政府醫務總監表示，聯邦政府目前試圖糾正防疫指引，呼籲民眾佩戴口罩。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普上周六（11日）首次於公開場合佩戴口罩，打破早前反對戴口罩的原則。美國聯邦政府醫務總監表示，聯邦政府目前試圖糾正防疫指引，呼籲民眾佩戴口罩。

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特朗普（Donald Trump）過往一直拒絕於公開場合戴口罩，強調美國人有權作出個人選擇。但特朗普上周六前往軍事醫院探訪時，卻一反常態戴上印有總統標誌的口罩。

但新冠疫情爆發後，美國的口罩等防護裝備短缺，美國聯邦政府醫務總監亞當斯（Jerome Adams）等政府官員建議沒有染疫的民眾，無必要在公開場合戴口罩，將口罩留給前綫醫護人員使用。

亞當斯3月初接受訪問時，更曾表示：

「戴口罩對普羅大眾預防新冠肺炎沒有作用。」

（Masks do not work for the general public and preventing them from getting coronavirus.）

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亞當斯周日（12日）接受媒體訪問時也戴上口罩，並承認當時的指引出錯，政府正努力嘗試糾正指引。亞當斯表示，聯邦政府向民眾提供的指引轉變，是由於當局對冠狀病毒及其傳播方式有更深入理解，指當時科學研究沒有表明無症狀人士可傳播疫情。

亞當斯又表示，醫生在對哮喘了解不足時，過往也曾使用香煙、水蛭、可卡因及海洛英來治療患者。但他強調，醫生是遵循科學，當我們學習得更多時，就會改變醫學建議。

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面對美國多州疫情惡化，亞當斯卻表示，美國目前在應對疫情方面，已較疫情爆發初期的行動更有效，包括處理口罩及呼吸機等重要醫療資源。

亞當斯更認為，如大量民眾都願意在公開場合戴口罩、保持最少6英尺（約1.8米）的社交距離，美國就能於兩至三星期內減慢疫情傳播速度。

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責任編輯：何穎兒

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