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【美國疫情】與特朗普不咬弦惹禍？白宮傳將疫情歸咎專家

環球社會熱點 11:28 2020/07/13

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【美國疫情】與特朗普不咬弦惹禍？白宮傳將疫情歸咎專家

美國疫情惡化，新冠肺炎確診數字增至330萬。美媒報道指，白宮有意把疫情惡化的矛頭指向，與美國總統特朗普不咬弦的華府專家福西，又指福西下了很多錯誤的判斷。報道又指，白宮官員已漸漸對福西失去信任，內部開始孤立福西。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，部份白宮官員認為，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Dr Anthony Fauci）不時有錯誤的判斷，並羅列一些福西在疫情初期及早前訪問說判斷失誤的例子。

【美國疫情】特朗普首次公開戴口罩 拜登：浪費4個月時間

【南韓疫情】放寬口罩限購令 增加航班無懼輸入個案

報道指，福西在美國疫情爆發的初期，曾指美國民眾不需要戴上口罩，又發表淡化疫情嚴重性的言論，包括新冠肺炎「不是重大威脅」（not a major threat）、「不是由無徵狀患者帶動」（not driven by asymptomatic carriers）。

另外，福西曾多次公開批評特朗普的言論。特朗普曾指，美國99%的新冠肺炎確診個案都是「完全無害」（totally harmless）。福西則回應指，不知道特朗普從何處得出這些數字，又指特朗普的言論是錯誤。而對於有民調指，美國民眾較信任福西多過特朗普，特朗普則回應指，福西是個「好人」（nice man），但犯了很多錯誤。

福西上周又指，自己自6月2日起，已沒有與特朗普會面，並至少有兩個月未曾就疫情向特朗普匯報。

韓媒：北韓逾500人因新冠肺炎死亡 隔離39萬人

【新冠肺炎】世衛：病毒可空氣傳播 停留1小時後仍能傳染

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責任編輯：楊心悅

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