【國泰危機】國泰股東會通過港府救亡方案　主席：年底提交重組方案

國泰航空 （00293） 今日下午2時舉行股東特別大會，表決港府牽頭的390億元資本重組方案，全數議案獲得通過。主席賀以禮（Patrick Healy）在會上未回應會否再裁員提問，僅重申公司已循不同方式保存現金，包括管理層減薪、推新一輪自願無薪假，重申公司已宣布年底前再提交報告，檢視國泰未來的合適規模和經營模式。

國泰今早股價疲弱，尾市股價倒升，全日升2%至6.94元，成交增至1.42億元。

國泰公布，三項普通決議案－「優先股認購協議及所涉交易，包括發行認股權證及配發和發行認股權證股份」、「供股」、「授予新一般授權」，都獲逾99%股份贊成票。

國泰上月初公布資本重組方案，港府會認購195億元優先股、提供78億元過渡貸款，並獲發涉資最多19.5億元的認股權證。另一方面，國泰宣布「11供7」計劃，按供股認購價4.68港元進行供股25.03億股供股股份，較公布前股價8.81元折讓46.9%。

國泰過去一個月間，股價累跌21%。股價大跌後，供股折讓受窄至約33%，除權價最新約值6.06元。

國泰也在股東特別大會重新表決「一般授權」，在配發、發行和處理額外股份的股份比例為20%。

事實上，國泰於上月股東周年大會動議「一般授權」議案中，同樣建議予董事可配發、供股已發行股本20%而毋須額外股東授權，但因應最新供股方案，國泰重新向股東尋求授權。

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