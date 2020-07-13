  • 33°C
香港時間 : 2020713日 (一) 15:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰危機】國泰今表決港府救亡方案　主席：年底提交重組方案

金融經濟 14:23 2020/07/13

分享：

國泰航空 （00293） 今日下午2時舉行股東特別大會，表決港府牽頭的390億元資本重組方案。主席賀以禮（Patrick Healy）在會上未回應會否再裁員提問，僅重申公司已循不同方式保存現金，包括管理層減薪、推新一輪自願無薪假，重申當公司已宣布年底前再提交報告，檢視國泰未來的合適規模和經營模式。

國泰今早股價疲弱，午後最新跌0.3%，報6.78元，成交增至9750萬元。國泰將在收市後公布議案結果。

國泰上月初公布資本重組方案，港府會認購195億元優先股、提供78億元過渡貸款，並獲發涉資最多19.5億元的認股權證。另一方面，國泰宣布「11供7」計劃，按供股認購價4.68港元進行供股25.03億股供股股份，較公布前股價8.81元折讓46.9%。

國泰過去一個月間，股價累跌24%。股價大跌後，供股折讓受窄至30%，除權價最新約值5.93元。

國泰也在股東特別大會重新表決「一般授權」，在配發、發行和處理額外股份的股份比例為20%。

獨立股東投票顧問ISS認為，資本重組對國泰維持未來營運尤為關鍵，發行優先股也不會影響公司控制權，因此建議股東同意發行優先股、認股權證及供股，但認為國泰要求的授權董事可配發最多20%比例過高。

事實上，國泰於上月股東周年大會動議「一般授權」議案中，同樣建議予董事可配發、供股已發行股本20%而毋須額外股東授權。當時有關議案獲通過。

更多國泰、航界疫情新聞，可留意【航空告急】專頁

相關文章：

【國泰危機】國泰9成員工參與次輪無薪假　比例多於首輪

【國泰資本重組】陳茂波：政府官員沒意進入國泰董事局　另物色專業人士

【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元

香港股票 國泰航空 供股 國泰航空（00293）

上一篇文章

【WFH】大型企業陸續重啓在家工作 一文看清企業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【阿里巴巴股價】馬雲減持阿里巴巴套現476億元　蔣凡合夥人資格被剔除
【阿里巴巴股價】馬雲減持阿里巴巴套現476億元　蔣凡合夥人資格被剔除
【書展2020】貿發局宣布書展改期　傳延期9月或12月（第三版）
【書展2020】貿發局宣布書展改期　傳延期9月或12月（第三版）
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？
【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈
【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職