【國泰危機】國泰今表決港府救亡方案　主席：年底提交重組方案

國泰航空 （00293） 今日下午2時舉行股東特別大會，表決港府牽頭的390億元資本重組方案。主席賀以禮（Patrick Healy）在會上未回應會否再裁員提問，僅重申公司已循不同方式保存現金，包括管理層減薪、推新一輪自願無薪假，重申當公司已宣布年底前再提交報告，檢視國泰未來的合適規模和經營模式。

國泰今早股價疲弱，午後最新跌0.3%，報6.78元，成交增至9750萬元。國泰將在收市後公布議案結果。

國泰上月初公布資本重組方案，港府會認購195億元優先股、提供78億元過渡貸款，並獲發涉資最多19.5億元的認股權證。另一方面，國泰宣布「11供7」計劃，按供股認購價4.68港元進行供股25.03億股供股股份，較公布前股價8.81元折讓46.9%。

國泰過去一個月間，股價累跌24%。股價大跌後，供股折讓受窄至30%，除權價最新約值5.93元。

國泰也在股東特別大會重新表決「一般授權」，在配發、發行和處理額外股份的股份比例為20%。

獨立股東投票顧問ISS認為，資本重組對國泰維持未來營運尤為關鍵，發行優先股也不會影響公司控制權，因此建議股東同意發行優先股、認股權證及供股，但認為國泰要求的授權董事可配發最多20%比例過高。

事實上，國泰於上月股東周年大會動議「一般授權」議案中，同樣建議予董事可配發、供股已發行股本20%而毋須額外股東授權。當時有關議案獲通過。

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