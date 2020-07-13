【智慧銀行】匯豐夥科技園公司　推API開發計畫促轉型

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強（左二）宣布，將與匯豐聯手推出「API EcoBooster計劃」，招募全球初創及科技企業研發API。

香港作為國際金融中心，在這個數碼化的時代，港府近年也積極趕上國際步伐，銳意將香港改革成為智慧都市，大力推動金融科技發展。在本地虛擬銀行開始崛起之際，作為香港傳統銀行巨頭之一的匯豐 （00005） ，最近也動作頻頻，推出不同與金融科技相關的計劃，加快腳步實現數碼轉型，提升競爭力。

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為加速推動傳統銀行數碼化發展，匯豐今（13日）宣布，將與香港科技園公司聯手推出「API EcoBooster計劃」，招募全球初創及科技企業，針對貸款相關服務、交易與營運、信用卡、電子支付或客戶記錄管理等範疇提出解決方案，研發API。計劃由即日開始接受報名，並會於9月初開展為期6周的「協作式開發」。

香港科技園公司行政總裁黃克強提及，是次將會挑選30隊初創科企團隊參與，並安排逾100組API數據的沙盒（sandbox）環境和模擬數據功能，讓參加者測試其API研發成果。他表示，挑選準則主要看重該團隊的創新想法是否貼近市場需求，以及能否解決到匯豐在發展開放銀行的難題，例如如何利用大數據發展滿足更多顧客潛在需求等。

日期 活動 7月13日至8月14日 招募全球程式開發人員報名參加 9月4日 大會公佈入圍名單及解決方案 9月及10月 科技園公司夥拍滙豐及beNovelty向入圍的程式開發人員提供指導及訓練 10月 解決方案演示日

匯豐香港工商金融常務總監兼數碼科技及策略項目主管李慧琳則強調，計劃並不僅限於金融科企參與，只要對銀行業界服務有想法的科企，都能夠提交申請。她又補充，由於是次API EcoBooster計劃僅作測試用途，為確保客戶私隱，過程中所用到的數據並非客戶真實資料，而是採用API技術公司彼樂科創（beNovelty）所建立的虛擬數據。

客戶私隱問題一直都是全球開放銀行業務的隱憂，李慧琳坦言，私隱問題是目前匯豐在發展API平台時，必須面對的難題之一。她指，理解客戶對私隱問題的擔憂，所以在收集客戶數據時也會小心處理，必然會在儲存、使用及共享前，取得客戶同意。

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記者：曾曉汶