富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線

▲ 外媒《路透社》日前報道，蘋果（Apple）手機代工大廠鴻海旗下的富士康（Foxconn）更計劃斥資約 10 億美元（約78億港元）於印度設廠組裝iPhone，加速部署中國以外的生產線。

受新冠肺炎疫情影響、中美緊張關係持續升溫，據外媒《路透社》日前報道，蘋果（Apple）手機代工大廠鴻海旗下的富士康（Foxconn）更計劃斥資約 10 億美元（約78億港元）於印度設廠組裝iPhone，加速部署中國以外的生產線。

報道引述了兩名知情人士指，富士康將於印度南部一個名為 Sriperumbudur 的城鎮設立廠房，專門組裝 iPhone XR，預計整個工程可於 3 年內完成，完成後估計可為當地帶來約 6千個工作機會。

消息人士又透露，目前有部分在中國生產的iPhone機款預計會在新工廠建成後轉移，以配合 蘋果冀將生產線撤離中國的想法。

【MacBook】蘋果MacBook用戶注意 避免使用鏡頭保護蓋

【居家抗疫】美國網紅開發新款手遊 迅速登上歐美下載榜首

另有市場調查公司Counterpoint的研究人員認為， 蘋果是次舉措是因為印度的勞動力較中國更便宜，而且公司在當地的供應商基礎亦逐步擴大。加上印度總理莫迪（Narendra Modi）在早前曾啟動一項 66.5 億美元（約515港元）的計劃，呼籲全球知名科技公司在當地擴充業務以及為當地提供更多就業職位，故成為該公司於當地設廠的誘因。

【Apple優惠】Apple Back to School折扣 免費送AirPods耳機

責任編輯：張寶燕