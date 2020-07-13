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美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷

環球政治 10:38 2020/07/13

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美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷

美國海軍發生嚴重事故。美軍一艘直升機航母停泊聖迭戈期間，艦上爆炸起火，濃煙升上半空，從遠處亦可清楚看到。起火美軍直升機航母附近2艘美軍導彈驅逐艦亦需撤離，以免受到波及。事故至少造成艦上21人受傷，爆炸起火原因未明，消防員表示，艦上火勢可能持續數天。

事發在美國加州聖迭戈海軍基地，兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）當地周日（12日）上午突然起火並傳出爆炸聲，需要艦上與基地內消防隊伍聯手出動滅火，多艘消防艇亦開到現場向好人理查號射水。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，初步報告顯示，好人理查號艦上船塢甲板層，亦即兩棲攻擊艦底部負責儲藏登陸艇和船塢所在樓層首先起火，但原因未明。

聖迭戈消防部門首長Colin Stowell指，好人理查號火勢可能持續燃燒數天。他稱爆炸是由火勢波及艦上部分化學品而導致，而艦上本身亦充滿軍火和爆炸品，爆炸發生後，艦上及碼頭上所有消防人員都要撤離。

美國海軍發表聲明，指有17名美軍水手，以及4名平民需要送院救治，但都沒有生命危險；好人理查號艦上全體人員下落都已查明，並都已經撤離。當局正派員調查事故原因。

好人理查號屬美軍「黃蜂級」（Wasp-class）兩棲攻擊艦，艦上一般載有F-35B及AV-8B短距起飛、垂直降落戰機、MV-22「魚鷹」傾轉旋翼機、多種攻擊、運輸直升機，以及大型氣墊登陸艇，可運載超過1,500名海軍陸戰隊員執行兩棲登陸任務。

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責任編輯：方圓之

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