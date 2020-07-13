▲ 【Tesla】美國Model Y減價3000美元谷銷量 本港Tesla概念股續漲

Tesla下調運動型多功能車（SUV）Model Y售價3000美元，減價近6%，最新售價由49,990美元（38.7萬港元）起；分析師視減價為市場需求下降的訊號，亦有分析解讀Tesla行動是為了在疫情下爭取銷量。本港Tesla概念股今日續漲，贛鋒鋰業 （01772） 破頂，盤中高見47元，最新報46.3元，升半成。A股的寧德時代（深圳﹕300750）升4.5%，報213.05元人幣。

《彭博》引述電動車資訊網站Electrek報道，Model Y於今年3月中旬才推出，原價52,990美元（約41萬港元），是次價格減幅達5.7%，為公司6星期內第二次顯著下調旗下車款售價。今年5月下旬，Telsa旗下Model X及Model S分別減價5,000美元，Model 3減價2,000美元。

Tesla日前公布第二季交付量達90,650輛，雖然較首季顯著回落，但優於市場預期，股價繼續破頂。Tesla今年以來，股價飛升2.69倍至1,544.65美元，市值超越日本豐田，成為全球市值最高的汽車製造商。

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