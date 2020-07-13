  • 33°C
香港時間 : 2020713日 (一) 17:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【第三波疫情】疫廈名單遍佈社區食肆商場 不斷更新（至7月12日）

環球政經 15:33 2020/07/13

分享：

現時慈雲山港泰護老中心染疫群組及沙田水泉澳邨染疫群組皆未能找到傳播鏈。而確診者或懷疑個案到過的地方名單，正不斷加長，意味傳播正可能不斷擴散。多位本地專家都提出要收緊防疫措施至3月時水平，即保持高度社交距離、停止一切大型活動、停課及僱員在家工作等。港大何栢良教授更提出要立法強制戴口罩。

全港各區疫廈名單繼續每天更新，而名單中出地點許多是商場、食肆及學校。而黃大仙仍然是最多疫廈的地區。最新名單中又多增3個地點：

彩雲商場 彩雲街市（7月4日)

黃大仙中心南館金記冰室 （7月4日)

雲山中心 （7月4日)

彩雲商場 麥當勞 （7月5日）

毓華里 12-14 號時代冰室 （7月6日)

貴池徑 2 號 （7月6日)

中華基督教會扶輪中學 （7月6日)

慈雲山中心 百匯軒 （7月6日)

黃大仙中心南館 （7/7)

龍池徑 60 號 A新志興至尊燒鵝大王 （7月7日）

彩雲商場 彩龍皇宮大酒樓 （7月7日）

德望中學 （7月7日）

聖母書院 （7月7日）

慈雲山中心 阮蘭坊 （7月7日）

蒲明里 6、8、10、12 號及蒲惠里 11 號 （7月8日）

牛池灣街市（7月9日)

新增：

彩虹地鐵站OK便利店（7月10日）

彩雲（一）邨街巿 （7月10日）

德望中學 （7月12日）

 

下面是衛生防護中心最新公布「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起」或「兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單新增部份（至7月12日）。

相關文章：【第三波疫情】疫廈名單 不斷更新（7月10日版）

相關文章：【第三波疫情】最新疫廈名單 邊區疫廈最多？(7月11日版）

 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 高富健

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機