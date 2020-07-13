【第三波疫情】疫廈名單遍佈社區食肆商場 不斷更新（至7月12日）

現時慈雲山港泰護老中心染疫群組及沙田水泉澳邨染疫群組皆未能找到傳播鏈。而確診者或懷疑個案到過的地方名單，正不斷加長，意味傳播正可能不斷擴散。多位本地專家都提出要收緊防疫措施至3月時水平，即保持高度社交距離、停止一切大型活動、停課及僱員在家工作等。港大何栢良教授更提出要立法強制戴口罩。

全港各區疫廈名單繼續每天更新，而名單中出地點許多是商場、食肆及學校。而黃大仙仍然是最多疫廈的地區。最新名單中又多增3個地點：

彩雲商場 彩雲街市（7月4日)

黃大仙中心南館金記冰室 （7月4日)

雲山中心 （7月4日)

彩雲商場 麥當勞 （7月5日）

毓華里 12-14 號時代冰室 （7月6日)

貴池徑 2 號 （7月6日)

中華基督教會扶輪中學 （7月6日)

慈雲山中心 百匯軒 （7月6日)

黃大仙中心南館 （7/7)

龍池徑 60 號 A新志興至尊燒鵝大王 （7月7日）

彩雲商場 彩龍皇宮大酒樓 （7月7日）

德望中學 （7月7日）

聖母書院 （7月7日）

慈雲山中心 阮蘭坊 （7月7日）

蒲明里 6、8、10、12 號及蒲惠里 11 號 （7月8日）

牛池灣街市（7月9日)

新增：

彩虹地鐵站OK便利店（7月10日）

彩雲（一）邨街巿 （7月10日）

德望中學 （7月12日）

下面是衛生防護中心最新公布「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起」或「兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單新增部份（至7月12日）。

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