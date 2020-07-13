  • 32°C
香港時間 : 2020713日 (一) 12:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

廣發証券遭重罰暫停保薦機構資格6個月　半日跌5%

金融經濟 12:11 2020/07/13

分享：

廣發証券遭重罰暫停保薦機構資格6個月　開市跌8%

廣發証券 （01776） 在康美藥業相關投行業務中違規，遭監管當局重罰，被暫停保薦機構資格6個月、暫不受理債券承銷業務有關文件12個月及責令限制高級管理人員權利的監管措施。該股股價今日下跌，午收9.9元，跌5%，成交額3.2億元。

廣發証券公布，上周五（10日）收到中國證監會及廣東證監局《行政監管措施事先告知書》。經調查發現，廣發証券在康美藥業2014年至2018年集資項目未勤勉盡責，盡職調查環節基本程序缺失，缺乏應有的執業審慎，內部質量控制流於形式，未按規定履行持續督導與受託管理義務。

當局擬對公司採取責令改正、暫停保薦機構資格6個月、暫不受理債券承銷業務有關文件12個月、責令限制高級管理人員權利的監管措施。

另外，其他券商續升，光大證券 （06178） 半日升7.5%、中國銀河 （06881） 半日升4.8%、海通證券 （06837） 升3.3%、中信証券 （06030） 升2.3%。

相關文章：

【券商股】招商證券抽高後AH股「10供3」集149億人幣 股價全日跌逾14%

中資券商股瘋炒 中信証券再澄清︰未討論過與中信建投重組合併（第二版）

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

H股 中國證監會 廣發証券（01776）

上一篇文章

【騰訊收購】樂遊科技與騰訊訂立私有化獨家協議　復牌曾飈一成（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈
【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【阿里巴巴股價】馬雲減持阿里巴巴套現476億元　蔣凡合夥人資格被剔除
【阿里巴巴股價】馬雲減持阿里巴巴套現476億元　蔣凡合夥人資格被剔除