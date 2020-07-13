廣發証券遭重罰暫停保薦機構資格6個月　半日跌5%

▲ 廣發証券遭重罰暫停保薦機構資格6個月 開市跌8%

廣發証券 （01776） 在康美藥業相關投行業務中違規，遭監管當局重罰，被暫停保薦機構資格6個月、暫不受理債券承銷業務有關文件12個月及責令限制高級管理人員權利的監管措施。該股股價今日下跌，午收9.9元，跌5%，成交額3.2億元。

廣發証券公布，上周五（10日）收到中國證監會及廣東證監局《行政監管措施事先告知書》。經調查發現，廣發証券在康美藥業2014年至2018年集資項目未勤勉盡責，盡職調查環節基本程序缺失，缺乏應有的執業審慎，內部質量控制流於形式，未按規定履行持續督導與受託管理義務。

當局擬對公司採取責令改正、暫停保薦機構資格6個月、暫不受理債券承銷業務有關文件12個月、責令限制高級管理人員權利的監管措施。

另外，其他券商續升，光大證券 （06178） 半日升7.5%、中國銀河 （06881） 半日升4.8%、海通證券 （06837） 升3.3%、中信証券 （06030） 升2.3%。

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