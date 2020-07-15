【香港自治法案】美國據報制裁中國選項有限　無意打擊香港金融地位

▲ 外電引述消息指，美國最快數日公布制裁，但有官員指打擊香港金融體系機會不大。

美國正就中國在香港實施「港區國安法」而考慮作出制裁，惟據報制裁選項有限。《華爾街日報》早前報道，華府官員於上周四（9日）於白宮討論香港問題，本周初會再開會，可能宣布制裁或其他措施，但不大機會涉及打擊香港金融中心的選項。

報道指，根據美國現任及前任官員估計，更可能的選擇是一系列範圍較窄、較針對性的制裁。報道引述美國官員表示，華府認為針對香港金融體系的措施會傷害美國、西方及香港的企業和消費者，而對中國官員及香港製造的產品實施制裁，不會影響中國在香港推港區國安法。

曾傳出考慮出手削弱聯匯 惟反對聲音眾

總統特朗普簽署已簽署《香港自治法案》，美國參眾兩院早前通過的加辣版《香港自治法案》，法案不但容許對個人或實體施加制裁，更可以向與被制裁人士或企業有緊密交易的金融機構施以制裁。

日前有報道指，美國政府考慮就港區國安法懲罰中國的選項，美國總統特朗普的一些高級顧問有考慮削弱香港聯繫滙率制度的想法。惟知情者表示，提議面臨政府內其他人士的強烈反對，擔心此舉只會傷害香港銀行和美國，而非中國。

相關文章：

【港區國安法】港銀據報緊急審核 潛在受美國制裁的中港客戶

美國家安全顧問︰針對中國重大措施將出台 特朗普正密切關注TikTok、微信

特朗普顧問擬衝擊聯滙 港滙續強方 滙豐急挫4.3%（第二版）

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱



讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



責任編輯︰梁浩碩