【港股市況】恒指高開121點　滙豐升1.5%騰訊逆市跌1.1%（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約205點 道指期貨升約81點（不斷更新）

美股上周五造好，美國單日雖新增6.3萬宗確診再創新高，惟美股早段低開後上揚，道指升369點，納指再創新高。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約59點，恒指料開報25787點。

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【疫情大爆發】陳茂波︰疫情反覆料影響經濟 防疫是一場「耐力賽」

【09：39】本港新冠肺炎疫情反彈，地產股個別發展，恒地 （00012） 逆市跌0.5%；新世界 （00017） 跌2.6%；長實 （01113） 跌0.1%；新地 （00016） 升0.7%；信置 （00083） 暫無升跌。

至於疫情受惠股；經營HKTVMall的港視 （01137） 再升半成，高見6.35元。

【09：38】樂遊科技 （01089） 股價復牌後升逾6%，報3.08元，早段破頂高見3.22元，樂遊科技周五收市後發公告稱，與騰訊 （00700） 旗下全資附屬公司訂立私有化獨家協議，公司有可能被收購及私有化。

【騰訊收購】樂遊科技與騰訊訂立私有化獨家協議 復牌曾飈一成（第二版）

【09：36】恒大健康 （00708） 升逾17%，破頂高見24元，市值突破2000億元，達2073億元。

【09：35】宏力醫療管理 （09906） 首日掛牌，開報2.6元，較招股價2.1元高23.8%，每手賺1000元。易和國際 （08659） 首掛開報0.66元，較招股價0.4元高65%，每手賺1300元。

【09：32】廣發証券 （01776） 早段跌逾7%，低見9.6元。廣發証券在康美藥業相關投行業務中違規，遭監管當局重罰，被暫停保薦機構資格6個月、暫不受理債券承銷業務有關文件12個月及責令限制高級管理人員權利的監管措施。

廣發証券遭重罰暫停保薦機構資格6個月 開市跌8%

【09：29】神州控股 （00861） 高開13.2%，破頂報7.4元。神州控股發盈喜，預期截至6月30日止中期純利高於2億元，按年增加逾757倍。

【盈喜盈警】神州控股料半年純利大增757倍 一文看清企業盈利預測

【09：26】除騰訊 （00700） 逆市跌1.1%，ATMX的阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，開報254元；美團點評 （03690） 跌1.5%，開報205元；小米 （01810） 升1.3%，開報17.1元。

另外，網易 （09999） 跌0.6%，開報151.6元；京東 （09618） 跌1.4%，開報256.8元。

【09：20】恒指開報25848點，高開121點。滙豐 （00005） 升1.5%，開報36.95元；友邦 （01299） 升1.9%，開報76.5；港交所 （00388） 升近0.1%，開報364元；騰訊 （00700） 逆市跌1.1%，開報540.5元；中移動 （00941） 跌0.4%，開報54.7元。

【09：16】人民幣中間價報6.9965，下調22點子。

【09：14】即月期指開報25834點，升139點或0.5%。

【08：49】日經225指數升332點或1.5%，報22622點；南韓KOSPI指數升0.8%，報2167點。

【08：44】恒指黑期升約205點，報25895點；道指期貨升約81點，報26058點。

【08：40】百濟神州 （06160） 公布，向主要股東發行1.458億新股，佔已發行股份約14.33%，及經擴大已發行股份約12.54%，每股配售價14.2308美元（110.29港元），較上日收市價119.3港元折讓7.6%。

【配股潮】百濟神州向主要股東折讓7.6%配股 淨籌160億

【08：20】白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，預計美國總統特朗普將對抖音海外版TikTok及騰訊 （00700） 的微信採取強而有力的行動，又表示即使將TikTok賣給美國買家，也無法解決問題。

【TikTok】納瓦羅︰料特朗普將對TikTok、微信採取強而有力行動

【07：50】維達 （03331） 發盈喜，料上半年經營溢利增約100%，公司權益持有人應佔溢利按年增約108%，分別約為12.57億元及9.13億元。

【盈喜盈警】維達發盈喜 料上半年淨利潤按年增1.08倍

【07：35】滙豐 （00005） ADR折合報37.02元，升0.62元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報545.71元，跌0.79元或0.1%。

【07：30】道指上周五曾升395點，收升369點，報26075點；標指及納指升32及69點，報3185及10617點。科技股強勢下，納指再創即市及收市新高，最高見10622點，為連續3日收市破頂。

港股ADR收報25787點，升59點或0.2%，恒指夜期收報25760點，升65點，高水33點，成交24,371張。

道指上周五升369點港股ADR升59點 原油價格升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩