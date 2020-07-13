【恒指夜期】美股開市再衝高　恒夜期彈逾80點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約205點 道指期貨升約81點（不斷更新）

恒指日間交易時段一度重返26000點水平，惟其後升勢受阻，全日計僅升44點，26000點大關亦得而復失。美國疫情仍然嚴重，單日新增確診人數更創新高，且看股市氣氛會否受到拖累，若外圍表現續佳，或能助港股更快攻陷26000點大關。

【21：30】美股開市向好，道指升逾200點；恒指夜期亦跟升，報25833點，彈84點，高水61點。

【21：18】夜期報25804點，升55點，高水32點。

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【19：23】夜期升幅擴大，報25829點，升80點，高水57點。

【18：10】恒指夜期早段力弱，報25775點，升26點，高水3點。

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【16：10】滙豐 （00005） 升2.3%，收報37.25元；中移動 （00941） 升0.4%，收報55.1元；騰訊 （00700） 逆市跌1%，收報541元；港交所 （00388） 跌0.7%，收報361.2元；友邦 （01299） 跌0.1%，收報75元。

恒指高開121點，開報25848點，早段一度倒跌，其後在滙豐 （00005） 帶領下，恒指午後曾升300點，惟尾市升幅收窄，恒生指數最終升44點。

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【16：10】恒指收報25772點，升44點。國指收報10575點，升34點。主板成交1713億元。比亞迪 （01211） 抽升逾16%，破頂高見90元；恒大健康 （00708） 破頂升近三成，收報26.5元，市值突破2200億，達2289億元。

【16：00】恒指U盤前升60點，報25787點。

【15：56】比亞迪 （01211） 尾市升16%，破頂高見89.8元。

【15：55】大市升幅收窄至不足50點，報25771點。

【15：38】渣打 （02888） 尾市升逾幅擴至逾4%，高見43.3元；滙豐 （00005） 升2.8%。

【15：28】港股尾市升幅收窄至約100點，報25840點。騰訊 （00700） 再轉跌，報546元，跌近0.1%。

【15：05】內地股市造好，上證升1.8%；深證升3.5%；創業板指升4%。

【15：03】國泰 （00293） 午後轉升0.3%。

【14：58】大市升幅進一步收窄至約140點，報25865點。

【14：49】康師傅 （00322） 升逾6%，高見13.44元。

【14：24】本地股逆市向下，港鐵 （00066） 跌1.4%，低見39.2元；領展 （00823） 跌0.5%，低見62.35元。另外，煤氣 （00003） 跌1.2%；電能 （00006） 跌0.1%；中電 （00002） 靠穩升近0.1%。

【14：21】恒指升幅收窄至不足200點，於25900點水平。

【14：18】恒大 （00708） 午後升三成，破頂高見26.6元，市值突破2200億元。

【14：12】港股升約270點，於26000點爭持。

【14：11】比亞迪 （01211） 升幅進一步擴大至15%，破頂高見89.5元。

【14：00】騰訊 （00700） 午後升1%，高見556元。

【13：08】吉利 （00175） 午後曾升一成，破頂高見19.36元；比亞迪 （01211） 升逾11%；長汽 （02333） 升逾7%，破頂高見6.85元。

【13：04】大市升約300點，重上26000點水平。

【13：01】恒指午後初段升約265點，試26000點關口。

【12：47】恒指黑期於港股中午休市時段升約277點，報25967點；道指期貨升153點，報26130點。

【12：00】恒指半日升235點，中午收報25963點。國指半日升96點，中午收報10638點。主板成交900億元。滙豐 （00005） 領升，股價升3.3%，中午收報37.6元；比亞迪升11.6%，中午收報86.3元，曾破頂高見87.5元。

【11：51】潤啤 （00291） 升逾半成，破頂高見48.1元；青啤 （00168） 升逾6%，破頂高見65元；百威亞太 （01876） 升0.7%。

【11：46】恒指中午收市前升約200點，報25925點。

【11：41】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾12%，破頂高見87.5元。

【11：30】上證半日升1.3%；深證升2.7%；創業板指升近3%。

【11：27】大市升幅擴大至逾200點，報25940點

【11：19】騰訊 （00700） 轉升，升近0.1%，報547元。

【11：17】恒指升約170點，升至25900點。

【11：11】虎視傳媒 （01163） 升逾3成，高見1.5元創上市新高。另一方面，歐康維視生物 （01477） 回吐一成，低見31.1元創上市新低；思摩爾 （06969） 破頂跌半成。

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【11：06】安踏 （02020） 逆市跌3%，低見71.2元；李寧 （02331） 跌1.8%，低見24.65元。

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【11：02】吉利 （00175） 升逾6%，高見18.72元。

【11：00】國泰航空 （00293） 逆市跌逾1%，低見6.68元。國泰今日舉行股東特別大會，表決港府牽頭的390億元資本重組方案。

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【10：53】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾1成，破頂高見86元。

【10：45】吉利 （00175） 升5%，高見18.48元。

【10：38】開拓藥業 （09939） 升2成，高見17.38元。開拓藥業公布，與Applied Biology Inc（ABI）訂立臨床試驗研究協議，開拓聘請ABI進行其在研藥物普克魯胺（GT0918）治療新型冠狀病毒肺炎的研究。

【10：36】網上醫療股逆市下跌，阿里健康 （00241） 跌6.1%，低見20.75元；平安好醫生 （01833） 跌4.1%，低見119.1元。

【10：30】恒指升幅再擴至約100點，於25800點水平。

【10：25】黃金股靈寶黃金 （03330） 抽升45%，高見1.71元；招金 （01818） 升1.4%；中國黃金 （02099） 升4.9%。

【10：23】佐力小貸 （06866） 股價升逾3成，僅28宗成交，涉196萬元。

【10：09】新經濟股續回吐，阿里巴巴 （09988） 跌1.3%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團點評 （03690） 跌0.6%；網易 （09999） 跌2.1%；京東 （09618） 跌2.7%。

【10：04】大市一度轉跌，恒指最新升約20點，於25750點水平。

【10：02】金蝶國際 （00268） 跌逾8%，低見17.06元。金蝶預期截至今年6月底止6個月業績轉盈為虧，將錄得介乎約2億至約3億人民幣虧損，去年同期錄得盈利約1.1億元人民幣。

【09：57】本地餐飲股續軟，大快活 （00052） 跌1.2%；翠華 （01314） 、太興 （06811） 跌1.6%；大家樂 （00341） 暫無升跌。

【09：56】思摩爾 （06969） 高見33.45元創上市新高後，股價倒跌逾4%，低見29.5元。

【09：51】比亞迪 （01211） 升7.1%，破頂高見82.9元。比亞迪王朝旗艦車型——漢正式上市，售價21.98萬人民幣起。

【比亞迪股價】比亞迪發布刀片電池車型「漢」 股價逼近新高

【09：49】滙豐 （00005） 升幅擴至3%，高見37.75元。美國據報正就中國在香港實施「港區國安法」而考慮作出制裁，惟制裁選項有限，認為針對香港金融體系的措施會傷害美國、西方及香港的企業和消費者。

【港區國安法】美國據報制裁中國選項有限 本周可能宣布措施

【09：47】思捷環球 （00330） 回吐逾16%，低見.17元。維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵，上周大手增持思捷環球，以持權12.89%取代邢李㷧女兒的單一最大股東地位，並隨即「逼宮」。思捷最新回覆指，對提出罷免執行董事感到驚訝，特別是公司正展開重組，罷免或影響企業持續經營。

【ESPRIT】維他奶後人「逼宮」 思捷：對罷免感驚訝、憂威脅經營

【09：46】太睿 （01010） 急飈近2.3倍，報1.06元，成交314萬元。

【09：45】大市升幅收窄至約85點，早段曾升約200點。

【09：39】本港新冠肺炎疫情反彈，地產股個別發展，恒地 （00012） 逆市跌0.5%；新世界 （00017） 跌2.6%；長實 （01113） 跌0.1%；新地 （00016） 升0.7%；信置 （00083） 暫無升跌。

至於疫情受惠股；經營HKTVMall的港視 （01137） 再升半成，高見6.35元。

【09：38】樂遊科技 （01089） 股價復牌後升逾6%，報3.08元，早段破頂高見3.22元，樂遊科技周五收市後發公告稱，與騰訊 （00700） 旗下全資附屬公司訂立私有化獨家協議，公司有可能被收購及私有化。

【騰訊收購】樂遊科技與騰訊訂立私有化獨家協議 復牌曾飈一成（第二版）

【09：36】恒大健康 （00708） 升逾17%，破頂高見24元，市值突破2000億元，達2073億元。

【09：35】宏力醫療管理 （09906） 首日掛牌，開報2.6元，較招股價2.1元高23.8%，每手賺1000元。易和國際 （08659） 首掛開報0.66元，較招股價0.4元高65%，每手賺1300元。

【09：32】廣發証券 （01776） 早段跌逾7%，低見9.6元。廣發証券在康美藥業相關投行業務中違規，遭監管當局重罰，被暫停保薦機構資格6個月、暫不受理債券承銷業務有關文件12個月及責令限制高級管理人員權利的監管措施。

廣發証券遭重罰暫停保薦機構資格6個月 開市跌8%

【09：29】神州控股 （00861） 高開13.2%，破頂報7.4元。神州控股發盈喜，預期截至6月30日止中期純利高於2億元，按年增加逾757倍。

【盈喜盈警】神州控股料半年純利大增757倍 一文看清企業盈利預測

【09：26】除騰訊 （00700） 逆市跌1.1%，ATMX的阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，開報254元；美團點評 （03690） 跌1.5%，開報205元；小米 （01810） 升1.3%，開報17.1元。

另外，網易 （09999） 跌0.6%，開報151.6元；京東 （09618） 跌1.4%，開報256.8元。

【09：20】恒指開報25848點，高開121點。滙豐 （00005） 升1.5%，開報36.95元；友邦 （01299） 升1.9%，開報76.5；港交所 （00388） 升近0.1%，開報364元；騰訊 （00700） 逆市跌1.1%，開報540.5元；中移動 （00941） 跌0.4%，開報54.7元。

【09：16】人民幣中間價報6.9965，下調22點子。

【09：14】即月期指開報25834點，升139點或0.5%。

【08：49】日經225指數升332點或1.5%，報22622點；南韓KOSPI指數升0.8%，報2167點。

【08：44】恒指黑期升約205點，報25895點；道指期貨升約81點，報26058點。

【08：40】百濟神州 （06160） 公布，向主要股東發行1.458億新股，佔已發行股份約14.33%，及經擴大已發行股份約12.54%，每股配售價14.2308美元（110.29港元），較上日收市價119.3港元折讓7.6%。

【配股潮】百濟神州向主要股東折讓7.6%配股 淨籌160億

【08：20】白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，預計美國總統特朗普將對抖音海外版TikTok及騰訊 （00700） 的微信採取強而有力的行動，又表示即使將TikTok賣給美國買家，也無法解決問題。

【TikTok】納瓦羅︰料特朗普將對TikTok、微信採取強而有力行動

【07：50】維達 （03331） 發盈喜，料上半年經營溢利增約100%，公司權益持有人應佔溢利按年增約108%，分別約為12.57億元及9.13億元。

【盈喜盈警】維達發盈喜 料上半年淨利潤按年增1.08倍

【07：35】滙豐 （00005） ADR折合報37.02元，升0.62元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報545.71元，跌0.79元或0.1%。

【07：30】道指上周五曾升395點，收升369點，報26075點；標指及納指升32及69點，報3185及10617點。科技股強勢下，納指再創即市及收市新高，最高見10622點，為連續3日收市破頂。

港股ADR收報25787點，升59點或0.2%，恒指夜期收報25760點，升65點，高水33點，成交24,371張。

道指上周五升369點港股ADR升59點 原油價格升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩