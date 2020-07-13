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【配股潮】百濟神州半日跌1%　折讓7.6%配股淨籌160億

金融經濟 12:04 2020/07/13

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【配股潮】百濟神州向主要股東折讓7.6%配股　淨籌160億

百濟神州 （06160） 配售股份。百濟神州公布，向主要股東發行1.458億新股，佔已發行股份約14.33%，及經擴大已發行股份約12.54%，每股配售價14.2308美元（110.29港元），較上日收市價119.3港元折讓7.6%。

百濟神州低開跌2%，開報116.9元，半日跌1.3%，中午收報117.8元，成交4666萬元。

百濟神州表示，所得款項淨額約為20.7億美元（160.4億港元）。

資金擬將用作營運資金及其他一般公司用途，包括資助公司研究及臨床開發活動（包括擴展其批准產品的適應症），推進其管線產品（包括內部開發分子及授權許可化合物），以及發展及擴展其臨床前項目；推進業務開發活動，以通過授權許可或收購新增技術、藥物或候選藥物、腫瘤學領域內外其他資產或業務擴展公司的商業及開發階段產品組合或其他戰略投資或機會；投資公司批准產品於中國、美國以及其他可能地區市場的商業活動；及擴展並進一步建立公司在商業化、製造以及研發等領域的全球組織及能力。

【生物科技股】百濟神州勁升13%　兩款藥分別獲歐洲和中國受理上市申請

【配股潮】亞盛醫藥跌6%曾穿配售價　折讓7%配售1500萬股籌6.9億元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 配股 配售 百濟神州（06160）
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