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【TikTok】納瓦羅︰料特朗普將對TikTok、微信採取強而有力行動

金融經濟 08:17 2020/07/13

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【TikTok】納瓦羅︰料特朗普將對TikTok、微信採取強而有力行動

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，預計美國總統特朗普將對抖音海外版TikTok及騰訊 （00700） 的微信採取強而有力的行動，又表示即使將TikTok賣給美國買家，也無法解決問題。

納瓦羅接受霍士新聞訪問表示，中國利用這些工具對美國進行信息戰，華府剛開始著手TikTok及微信這兩個應用程式，不排除對其禁用。納瓦羅又表示，如果TikTok分拆為一家美國公司，也解決不到問題，情況會變得更糟，因為會逼使美方向中國支付數以十億美元的資金，換取TikTok在美國營運。

納瓦羅表示，TikTok聘用迪士尼前高層Kevin Mayer擔任其首席執行長，玩的把戲和華為一樣，指讓「美國傀儡」做一把手也沒有用。

國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）日前表示，特朗普正密切關注TikTok、微信，以及其他中國用來獲取美國個人數據並帶回中國作惡意用途的應用程式；特朗普早前稱，正考慮禁用TikTok，作為報復中國處理新冠肺炎的其中一個可能方法。

美國家安全顧問︰針對中國重大措施將出台　特朗普正密切關注TikTok、微信

【TikTok】特朗普︰正考慮禁用TikTok　報復中國處理新冠肺炎方法

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 政治 藍籌股 騰訊控股（00700） 中美關係 特朗普 納瓦羅 中國 美國 騰訊

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