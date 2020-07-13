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道指上周五升369點港股ADR升59點　原油價格升逾2%

金融經濟 07:34 2020/07/13

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道指上周五升369點港股ADR升59點　原油價格升逾2%

道指上周五升369點
美股上周五造好，美國單日新增6.3萬宗確診，再創新高，美股早段低開後上揚，午後銀行股急升，道指重上26000關。道指曾升395點，最升369點，報26075點；標指及納指升32及69點，報3185及10617點。科技股強勢下，納指再創即市及收市新高，最高見10622點，為連續3日收市破頂。

港股ADR升59點
港股ADR收報25787點，升59點或0.2%，恒指夜期收報25760點，升65點，高水33點，成交24,371張。滙豐 （00005） ADR折合報37.02元，升0.62元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報545.71元，跌0.79元或0.1%。

原油價格升逾2%
原油價格上揚，國際能源署調高今年原油需求預測至每日9210萬桶，加上美國能源公司連續10周將活躍鑽機數目減至紀錄低，紐約期油收報40.55美元，升0.93美元或2.4%；布蘭特期油收報43.24美元，升0.89美元或2.1%。

美滙指數偏軟
市場對治療新冠肺炎藥物方面研發前景樂觀，降低美元避險需求，美滙指數偏軟，最新報96.57。歐元兌美元報1.1312；美元兌日圓報106.88。

美國10年期債息報0.64厘。

紐約期金跌0.1%
美股上升，加上憧憬經濟改善，金價下跌，紐約期金收報1801.9美元，跌1.9美元或0.1%，仍企1800美水平。現貨金於1805美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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