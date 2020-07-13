【樓市現象】疫情惡化預約睇樓量挫　二手成交估你唔到不跌反升4成

本港新冠肺炎疫情惡化，周日（12日）再新增38宗新型肺炎確診個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇警告最新爆發的第三波疫情比過往更嚴重，情況令人擔心；衞生防護中心傳染病處主任張竹君更呼籲市民，未來一至兩星期，要盡量減少外出和聚會。代理行上周五（10日）公布的預約睇樓量數據也全線下跌，惟市民買樓意欲卻強勁，不跌反升，據兩大地產代理的數據，剛過去的周末（11日至12 日）二手屋苑成交量按周上升逾36%至40%不等。

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據中原地產的數據，十大屋苑在剛過去週末錄得14宗成交，較上周末增加4宗或40%，已連續7個周末保持雙位數成交。第三波新冠肺炎疫情來襲下，本周末十大屋苑有6個屋苑成交按周上升，不變或減少的屋苑各有兩個。最多成交為嘉湖山莊，錄4宗，太古城錄3宗，麗港城及沙田第一城各2宗，零成交屋苑減少至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情嚴峻，睇樓量難免受到影響，不過無礙二手成交，本周末十大屋苑成交量更逆市上升。始終量化寬鬆、低息環境下，實物資產可防止財富貶值，加上物業有自住的用途，更可居家避疫，令疫市下樓市仍然穩定。

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再看看美聯物業的數據，剛過去週末10大藍籌屋苑合共錄得約15宗買賣成交，按週表現上升約36.4%，並連續22個週末維持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，儘管部分二手盤源早前被消化，加上新盤連環出擊，惟週末十大指標屋苑成交量仍錄不俗表現，續錄得升幅，並連續22週維持雙位數水平，可見市民入市意欲未減。儘管近日本港疫情再現反彈跡象，在剛過去週末發展商繼續如常推售單位，吸納不少買家入市置業，交投氣氛向好，市場亦料下半月續有全新盤推出。他續稱，雖然疫情對睇樓活動有一定影響，惟未見有業主因而大幅減價，普遍叫價態度依然進取，相信情況受控後，買家便可加速下決定入市，購買力將再湧現於市場。

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其中以太古城及嘉湖山莊交投最旺。中原地產副區域營業董事張光耀表示，太古城於期內錄得3宗成交，平均實用呎價21,467元。成交包括啟天閣高層D室，實用面積759平方呎，3房套房間隔，成交價1,718萬元，平均實用呎價22,635元。



嘉湖山莊更連錄4宗成交，美聯物業區域經理黎燦強表示，該行於週末連環促成嘉湖山莊二手成交，其中一個為麗湖居8座高層G室，實用面積約547平方呎，3房間隔，原業主早前叫價595萬元放售，獲區內客人輕微議價後以593萬元承接，折合實用呎價約10,841元。

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