【疫情焦點】世衛：周日全球新增確診逾23萬宗

世衛組織報告稱，周日全球新增新冠肺炎確診病例創紀錄，達230,370宗，新增確診病例最多的國家為美國，其後為巴西、印度和南非，全球新增新冠肺炎死亡病例維持在約5,000人的水平。

美國單日確診新型肺炎病例數目再創新高，美國約翰霍普金斯大學統計，過去一日美國再多66,528人確診，760人死亡，累計超過324萬人感染，超過13萬人死亡。

美國佛羅里達州單日新增超過1萬5千人，確診感染新型冠狀病毒，再破紀錄；另外再多45人死亡。當地對上一次破單日確診紀錄是本月4日，當日有1萬1千多人確診。

在佛羅里達州奧蘭多的華特迪士尼世界，周末重開，外界憂慮加重疫情。

至於亞利桑那州周日新增病例2,537宗，累計122,467宗，為逾一周以來單日新增確診人數首次低於3,000人。

英國周日新增650宗新冠肺炎確診病例，累計289,603宗，新增21宗死亡病例。

據日本NHK電視台統計，日本國內新冠肺炎確診病例新增407宗，累計確診病例達21,991宗，其中死亡累計達983宗。

另據法新社統計，截至周日下午6時，中東地區新冠肺炎死亡病例超過2萬人，其中一半都在伊朗。

▲ 在奧蘭多的華特迪士尼世界，周末重開，外界憂慮加重疫情。（法新社）