【酒醉金迷】列級酒莊遊　葡萄膝蔓BBQ配紅酒

夏天是最適合在歐洲出遊的季節，受疫情影響下卻只好在國內旅行，筆者每個周末的行程都被排得滿滿的，撰文之時正是在前往以宏偉城堡著名的Carcassonne的火車上。

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波爾多酒莊也因夏季的到來而變得非常熱鬧，由財團或奢侈品牌擁有的酒莊，一般都會為遊客帶來最豐富的視覺享受，有些更讓他們住進莊園的城堡內，以非凡的氣派享受園野風光。筆者因為客戶安排列級名莊遊的關係，有幸拜訪不同酒莊及品酒，但最近一次的經歷來得特別深刻，確切嚐到風土中的人情味。

在波爾多，眾多歷史悠久的酒莊林立，這個位於右岸Montagne Saint-Émilion 產區的酒莊相對顯得年青，皇室貴族不曾落戶於此，筆者卻喜歡背後新一代女性獨立自強的故事。出身於釀酒世家的Coralie de Boüard, 爸爸擁有金鐘酒莊，但她卻不甘活在父親的疪蔭下，堅持外闖經營自己的酒莊，擁有La Fleur de Boüard 和 Clos de Boüard。營運酒莊聽似浪漫，但背後其實是艱辛的體力勞動。

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她的故事我早有聽聞，但親身接觸倒是第一次。星期三的下午，她邀請了筆者與同事到訪，意想不到的驚喜是，她在葡萄園正中間架起了一張桌子，放滿美酒佳餚，更邀請我們品嚐由曬乾了的葡萄膝蔓烤成的安格斯牛扒！這種別開生面的BBQ為牛肉帶來與別不同的風味，配上他們釀製的葡萄酒堪稱一絕，眾多酒款中筆者偏愛La Fleur de Boüard 2014紅酒，芳香迷人的成熟水果香氣，融合絲絲甜香料的氣息，甜美又濃郁，口感圓潤豐滿，細膩緊實的單寧就像一塊巧克力融化在嘴裡，包裹整個口腔。一瓶這樣的好酒也只是300多港元，筆者早已在家裡囤好貨了。

Coralie 雖已為人母，但歲月没有在她身上留下痕跡，依然打扮得年輕有活力，整頓午餐中展現開朗健談，熱情好客的一面，在她設計的一款酒標中, 不僅放上家族的標記，下方更有一個她多番強調的心型圖案，少女心滿瀉。是的，釀酒講求的不只有技術，熱愛葡萄酒，與別人分享好酒的這個「心」更至關重要。

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。