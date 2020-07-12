  • 30°C
香港時間 : 2020712日 (日) 23:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酒醉金迷】列級酒莊遊　葡萄膝蔓BBQ配紅酒

環球政經 22:00 2020/07/12

分享：

夏天是最適合在歐洲出遊的季節，受疫情影響下卻只好在國內旅行，筆者每個周末的行程都被排得滿滿的，撰文之時正是在前往以宏偉城堡著名的Carcassonne的火車上。

相關文章：　【酒醉金迷】承載歷史與文化 波爾多酒標的千奇百趣

波爾多酒莊也因夏季的到來而變得非常熱鬧，由財團或奢侈品牌擁有的酒莊，一般都會為遊客帶來最豐富的視覺享受，有些更讓他們住進莊園的城堡內，以非凡的氣派享受園野風光。筆者因為客戶安排列級名莊遊的關係，有幸拜訪不同酒莊及品酒，但最近一次的經歷來得特別深刻，確切嚐到風土中的人情味。

在波爾多，眾多歷史悠久的酒莊林立，這個位於右岸Montagne Saint-Émilion 產區的酒莊相對顯得年青，皇室貴族不曾落戶於此，筆者卻喜歡背後新一代女性獨立自強的故事。出身於釀酒世家的Coralie de Boüard, 爸爸擁有金鐘酒莊，但她卻不甘活在父親的疪蔭下，堅持外闖經營自己的酒莊，擁有La Fleur de Boüard 和 Clos de Boüard。營運酒莊聽似浪漫，但背後其實是艱辛的體力勞動。

相關文章：【酒醉金迷】2019紅酒好唔好飲　一場豪雨足定成敗？

她的故事我早有聽聞，但親身接觸倒是第一次。星期三的下午，她邀請了筆者與同事到訪，意想不到的驚喜是，她在葡萄園正中間架起了一張桌子，放滿美酒佳餚，更邀請我們品嚐由曬乾了的葡萄膝蔓烤成的安格斯牛扒！這種別開生面的BBQ為牛肉帶來與別不同的風味，配上他們釀製的葡萄酒堪稱一絕，眾多酒款中筆者偏愛La Fleur de Boüard 2014紅酒，芳香迷人的成熟水果香氣，融合絲絲甜香料的氣息，甜美又濃郁，口感圓潤豐滿，細膩緊實的單寧就像一塊巧克力融化在嘴裡，包裹整個口腔。一瓶這樣的好酒也只是300多港元，筆者早已在家裡囤好貨了。

Coralie 雖已為人母，但歲月没有在她身上留下痕跡，依然打扮得年輕有活力，整頓午餐中展現開朗健談，熱情好客的一面，在她設計的一款酒標中, 不僅放上家族的標記，下方更有一個她多番強調的心型圖案，少女心滿瀉。是的，釀酒講求的不只有技術，熱愛葡萄酒，與別人分享好酒的這個「心」更至關重要。

吳潔怡  

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。

 

商品 牛肉 葡萄酒 法國 波爾多 品牌 香港 亞洲 葡萄園 產品

下一篇文章

【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元