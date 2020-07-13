【本港樓市】曾淵滄︰滙豐取消派息不宜買入 本地樓價仍緩慢攀升

科網股升勢強勁，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 股價先後破頂，但一眾舊經濟股仍然未見起色。身為資深投資者、本身是滙豐 （00005） 長期股東的曾淵滄指，滙豐不派息，加上低息環境下息差收窄，因此不建議投資者買滙豐或其他本地銀行股。

曾淵滄表示，自己在滙豐「（股價）幾蚊時買入」，股價跌至現水平對他來說「無所謂」。

樓市仍會慢慢上升

除了高息本地股以外，樓市向來也是港人的熱門投資之選。曾淵滄稱，自己仍看好本港樓市，惟「樓價不會飛，只會慢慢上升」。

雖然港區國安法通過後，或會有港人選擇移民外國，但數量不會太多，影響有限。他續指，國該法才剛通過，賣樓移民並非一夜之間可以完成，因此樓市沽售潮其實可能尚未開始，但由於移民人數料不會多，影響其實有限。

他認為，樓價的上升動力在於政府「真係攞唔出地」。然而土地供應不足問題未解，樓價仍難大跌。曾淵滄指出，近日政府焦點放在政治議題上，未有再提及土地供應的問題，但問題其實依然存在，故樓價料仍會上揚。

惟他亦提醒，香港高樓價問題長期未解決，最終或會由中央出手。因為此前中央曾表示要幫香港「解決經濟民生的深層次問題」，未來有機會插手香港樓市，影響樓價。

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