【綠色金融】氣候變化壓測明年進行　金管局：望6系統重要銀行參與

▲ （左至右）金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑，及金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏。

金管局6月發布《綠色及可持續銀行業白皮書》，並計劃明年第一季進行首個氣候變化壓力測試。金管局強調，此舉是想鼓勵業界制定完善的氣候變化管理機制，增強銀行收集數據能力，以減低氣候變化對銀行業務的潛在風險，現階段不認為銀行需就氣候變化作出額外的資本準備。

金管局去年5月提出三項措施，以支持可持續金融的願景，分別是︰綠色及可持續銀行、負責任投資，以及成立綠色金融中心。針對綠色及可持續銀行一環，金管局上月底發表《白皮書》。

極端天氣構成潛在風險因素 分實體及轉型風險

金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑指，極端天氣已成為環球銀行家最憂慮的事件，而氣候變化對銀行亦構成潛在風險，可分為實體及轉型兩類型風險。

極端天氣可能對銀行資產造成直接損失，甚至影響貸款人的財務狀況，例如銀行的按揭抵押品集中在沿海地區，一旦因氣候變化而導致海平面升高，令沿海地區的抵押品如房屋等受損，就是實體風險的一種。

轉型風險則指，低碳經濟轉型引發的政策、法律及市場轉變，不利高碳行業的借款人業務。

金管局：望6間系統重要性銀行可參與壓力測試

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，截至今年第一季，港銀的房地產貸款總額1.5萬億元，佔銀行體系的貸款規模約15%；轉型風險方面，港銀向油氣、電力公司的貸款佔體系比例各3%，反映不容低估潛在風險。

金管局將邀請有興趣的銀行參與氣候變化壓測試驗計劃，陳景宏期望6間指定具本地系統重要性的銀行都可以參與。即使參與銀行的壓測結果不理想，他指亦會以推動性質研究可改善的範疇。

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