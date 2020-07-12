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【疫市擴張】敏華控股收購新加坡家俱公司6成股權　涉不多於5億元

金融經濟 22:34 2020/07/12

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敏華控股主席黃敏利（右）

敏華控股 （01999） 宣布，已於上周五（10日）達成協議，在「滿足某些條件的前提下」，將收購新加坡家俱和沙發公司華達利國際控股的60%股權，涉及最多4.68億港元，並同時提供最少4.446億港元的額外現金，以結算部分應付款項。

針對是次收購，敏華控股指華達利國際控股現雖面臨現金流困難，但根據對方提供的財務資料，華達利國際控股過去兩個財政年度內「一直在盈利」，又指華達利國際控股主要業務是製造、銷售及分銷沙發，與集團的業務互補。

敏華控股形容，華達利國際控股此前已於新加坡交易所上市，頻下產品在全球20多個國家銷售，主要生產基地則位處中國。 敏華控股董事認為，收購可提高產能，並拓展現有沙發及配套產品業務客戶群體。

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