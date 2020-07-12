【疫情大爆發】第三波疫情殺到　盤點全港高危確診大廈（不斷更新）

▲ 本港哪區疫情最嚴重？

第三波疫情殺到，截至12日早上11時止，本港最少新增37宗新型冠確診個案，以及16宗初步確診個案。全港各區疫廈名單，見於衛生防護中心最新公布「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起」或「兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單，究竟哪區疫廈出現最多次？

衞生防護中心快速連結（最後更新至7月12日）：曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單

黃大仙：

彩雲商場 彩雲街市（7月4日）

黃大仙中心南館金記冰室 （7月4日）

雲山中心 （7月4日）

彩雲商場 麥當勞 （7月5日）

毓華里 12-14 號時代冰室 （7月6日）

貴池徑 2 號 （7月6日）

中華基督教會扶輪中學 （7月6日）

慈雲山中心 百匯軒 （7月6日）

黃大仙中心南館 （7/7）

龍池徑 60 號 A新志興至尊燒鵝大王 （7月7日）

彩雲商場 彩龍皇宮大酒樓 （7月7日）

德望中學 （7月7日）

聖母書院 （7月7日）

慈雲山中心 阮蘭坊 （7月7日）

蒲明里 6、8、10、12 號及蒲惠里 11 號 （7月8日）

牛池灣街市（7月9日）

油尖旺區：

旺角道 30-36 號麥當勞（7月4日）

柯士甸大廈 （7月4日）

城 ShakeShack （7月4日）

朗豪坊 （7月4日）

恆豐中心 大食代 （7月4日）

港景匯商場 （7月4日）

文蔚街 24 號 新華寶城餐廳 （7月5日）

文英街 26-28 號新發茶餐廳 （7月5日）

旺角城大廈 （7月5日）

怡興閣 維亞軒餐廳 （7月6日）

旺角中心第 1 座 （7月7日）

旺角鵝皇館 新興鋼具商業大廈 （7月7日）

The One （7月7日）

先達廣場 （7月8日）

沙田區：

馬鞍山廣場 （7月4日）

水泉澳廣場 太子燒味餐廳 （7月4日）

大圍道 13 號 （7月5日）

瀝源商場 （7月5日）

新城市廣場 （7月5日）

水泉澳廣場 麥當勞 （7月5日）

沙田凱悅酒店 （7月6日）

京瑞廣場 1 期 豐鍋日式涮涮鍋 （7月6日）

馬鞍山新港城中心 （7月6日）

水泉澳廣場 （7月6日）

新翠商場 PizzaHut （7月6日）

新城市中央廣場荳子 （7月7日）

九龍城浸信會禧年（恩平）小學 （7月7日）

火炭環球工業中心地下 1-2 室 （7月9日）

全港各區疫廈出現次數：

地區 高危大廈出現次數 黃大仙 80 沙田 34 觀塘 20 油尖旺 26 屯門 15 灣仔 14 西貢 13 九龍城 13 荃灣 11 深水埗 8 葵青 7 東區 6 元朗 3 離島 4

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