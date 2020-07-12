【疫情大爆發】第三波疫情殺到　盤點全港高危確診大廈（不斷更新）

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【疫市擴張】敏華控股收購新加坡家俱公司6成股權 涉不多於5億元
第三波疫情殺到，截至12日早上11時止，本港最少新增37宗新型冠確診個案，以及16宗初步確診個案。全港各區疫廈名單，見於衛生防護中心最新公布「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起」或「兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單，究竟哪區疫廈出現最多次？
衞生防護中心快速連結（最後更新至7月12日）：曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單
黃大仙：
- 彩雲商場 彩雲街市（7月4日）
- 黃大仙中心南館金記冰室 （7月4日）
- 雲山中心 （7月4日）
- 彩雲商場 麥當勞 （7月5日）
- 毓華里 12-14 號時代冰室 （7月6日）
- 貴池徑 2 號 （7月6日）
- 中華基督教會扶輪中學 （7月6日）
- 慈雲山中心 百匯軒 （7月6日）
- 黃大仙中心南館 （7/7）
- 龍池徑 60 號 A新志興至尊燒鵝大王 （7月7日）
- 彩雲商場 彩龍皇宮大酒樓 （7月7日）
- 德望中學 （7月7日）
- 聖母書院 （7月7日）
- 慈雲山中心 阮蘭坊 （7月7日）
- 蒲明里 6、8、10、12 號及蒲惠里 11 號 （7月8日）
- 牛池灣街市（7月9日）
油尖旺區：
- 旺角道 30-36 號麥當勞（7月4日）
- 柯士甸大廈 （7月4日）
- 城 ShakeShack （7月4日）
- 朗豪坊 （7月4日）
- 恆豐中心 大食代 （7月4日）
- 港景匯商場 （7月4日）
- 文蔚街 24 號 新華寶城餐廳 （7月5日）
- 文英街 26-28 號新發茶餐廳 （7月5日）
- 旺角城大廈 （7月5日）
- 怡興閣 維亞軒餐廳 （7月6日）
- 旺角中心第 1 座 （7月7日）
- 旺角鵝皇館 新興鋼具商業大廈 （7月7日）
- The One （7月7日）
- 先達廣場 （7月8日）
沙田區：
- 馬鞍山廣場 （7月4日）
- 水泉澳廣場 太子燒味餐廳 （7月4日）
- 大圍道 13 號 （7月5日）
- 瀝源商場 （7月5日）
- 新城市廣場 （7月5日）
- 水泉澳廣場 麥當勞 （7月5日）
- 沙田凱悅酒店 （7月6日）
- 京瑞廣場 1 期 豐鍋日式涮涮鍋 （7月6日）
- 馬鞍山新港城中心 （7月6日）
- 水泉澳廣場 （7月6日）
- 新翠商場 PizzaHut （7月6日）
- 新城市中央廣場荳子 （7月7日）
- 九龍城浸信會禧年（恩平）小學 （7月7日）
- 火炭環球工業中心地下 1-2 室 （7月9日）
全港各區疫廈出現次數：
|地區
|高危大廈出現次數
|黃大仙
|80
|沙田
|34
|觀塘
|20
|油尖旺
|26
|屯門
|15
|灣仔
|14
|西貢
|13
|九龍城
|13
|荃灣
|11
|深水埗
|8
|葵青
|7
|東區
|6
|元朗
|3
|離島
|4
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