  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 14:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情大爆發】第三波疫情殺到　全港高危確診大廈餐廳商場一覽（7月16日更新）

金融經濟 13:12 2020/07/16

分享：

本港哪區疫情最嚴重？

第三波疫情殺到，截至12日早上11時止，本港最少新增37宗新型冠確診個案，以及16宗初步確診個案。全港各區疫廈名單，見於衛生防護中心最新公布「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起」或「兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單，究竟哪區疫廈出現最多次？

衞生防護中心快速連結（最後更新至7月16日）：曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單

西頁區： 

  • 寶林商場（7月13日）
  • 將軍澳廣場（7月10日）
  • 富康街市（7月9日）
  • 優才（楊殷有娣） 學校（7月9日）
  • 維景灣畔第 3 期（7月8日）
  • PopCorn（7月8日）
  • 將軍澳中心（商場）（7月8日）
  • 港鐵調景嶺站 盈健醫療中心（7月7日）
  • 將軍澳中心（商場） 金田家（7月6日）
  • 彩明商場 茶魚飯后（7月6日）
  • 都會駅 唐記包點 （7月5日）

深水埗區：

  • 寶血醫院（7月13日）
  • 黃金冰室(順寧道店)（7月13日）
  • 福華街 104 號 圓方餃子粥麵（7月13日）
  • 寶血醫院（7月13日）
  • 創匯國際中心（7月6日）
  • 永盛工業大廈（7月6日）
  • 貿易廣場（7月6日）
  • 欽州街 60 號（7月4日）
  • 青山道 261 號（7月3日）

沙田區：

  • 瀝源商場 富東閣 海鮮酒家（7月13日）
  • 禾輋廣場 金百滬（7月13日）
  • 沙田中心 （7月12日）
  • 環球工業中心 （7月9日）
  • 希爾頓中心譚仔三哥米線（7月9日）
  • 水泉澳廣場（7月9日）
  • 火炭環球工業中心地下 1-2 室 （7月9日）
  • 乙明邨街 5 號（7月8日）
  • 水泉澳邨街市（7月8日）
  • 新城市中央廣場荳子 （7月7日）
  • 九龍城浸信會禧年（恩平）小學 （7月7日）
  • 沙田凱悅酒店 （7月6日）
  • 京瑞廣場 1 期 豐鍋雞煲（7月6日）
  • 馬鞍山新港城中心 （7月6日）
  • 新翠商場 PizzaHut （7月6日）
  • 大圍道 13 號 （7月5日）
  • 瀝源商場 （7月5日）
  • 新城市廣場 （7月5日）
  • 水泉澳廣場 麥當勞 （7月5日）
  • 馬鞍山廣場 Beans Be Water（7月5日）
  • 馬鞍山廣場 （7月4日）
  • 水泉澳廣場 太子燒味餐廳 （7月4日）
  • 京瑞廣場 2 期 譚仔雲南米線（7月1日）

黃大仙：

  • 慈雲山中心 薀莎餐廳（7月13日）
  • 德望中學（7月12日）
  • 蒲明里 6、8、 10、12 號及蒲惠 里 11 號（7月12日）
  • 彩雲（一）邨 街市（7月12日）
  • 彩虹地鐵站 OK 便 利店（7月10日）
  • 牛池灣街市（7月9日）
  • 黃大仙中心南館 （7月7日）
  • 龍池徑 60 號 A新志興至尊燒鵝大王 （7月7日）
  • 彩雲商場 彩龍皇宮大酒樓 （7月7日）
  • 聖母書院 （7月7日）
  • 慈雲山中心 阮蘭坊 （7月7日）
  • 毓華里 12-14 號時代冰室 （7月6日）
  • 貴池徑 2 號 （7月6日）
  • 中華基督教會扶輪中學 （7月6日）
  • 慈雲山中心 百匯軒 （7月6日）
  • 彩雲商場 麥當勞 （7月5日）
  • 彩雲商場 彩雲街市（7月4日）
  • 黃大仙中心南館金記冰室 （7月4日）
  • 雲山中心 （7月4日）
  • 荷里活廣場 麥當勞（7月3日）

油尖旺區：

  • 新九龍廣場 名苑酒家 （7月13日）
  • 先達廣場 （7月8日）
  • 旺角中心第 1 座 （7月7日）
  • 旺角鵝皇館 新興鋼具商業大廈 （7月7日）
  • The One （7月7日）
  • 怡興閣 維亞軒餐廳 （7月6日）
  • 文蔚街 24 號 新華寶城餐廳 （7月5日）
  • 文英街 26-28 號新發茶餐廳 （7月5日）
  • 旺角城大廈 （7月5日）
  • 旺角道 30-36 號麥當勞（7月4日）
  • 柯士甸大廈 （7月4日）
  • 海港城 ShakeShack  （7月4日）
  • 朗豪坊  （7月4日）
  • 恆豐中心 大食代 （7月4日）
  • 港景匯商場 （7月4日）
  • 通菜街 113-115 號（7月2日）
  • 文蔚街 17-19 號 慶豐燒鵝餐廳小廚（7月1日）

中西區：

  • 干諾道西 118 號（7月12日）

 九龍城區： 

  • 晴朗商場 A 區（7月11日）
  • 香港浸信會醫院（7月7日）
  • 土瓜灣大廈 譚仔三哥米線（7月7日）
  • 北帝街 67 號（7月7日）
  • 衙前圍道 56-58 號 順興餐廳（7月5日）
  • 拔萃男書院附屬小學（7月4日）
  • 黃埔花園第 11 期 聚寶坊（7月2日）
  • 家居庭（第 12 期） 黃埔天地（7月2日）
  • 九龍醫院醫管局資訊大樓（7月2日）

觀塘區：

  • 坪石邨商場 富港酒家（7月10日）
  • 清水灣道 8 號 大家樂（7月9日）
  • 九龍灣工業中心（7月7日）
  • 定富街 4-24 號 豬嘜車仔麵（7月7日）
  • 保華企業中心（7月6日）
  • 偉景樓（7月6日）
  • 鯉魚門廣場（7月5日）
  • 大本型（7月5日）
  • 觀塘廣場 龍寶酒家（7月5日）
  • 坪石邨玉石樓 彬記粥麵美食（7月4日）
  • 鯉魚門市政大廈（7月4日）
  • 牛池灣街市熟食中心 德利餐廳（7月1日）

葵青區：

  • 路德會啟聾學校（7月10日）
  • 青衣城 2 小食快綫（7月9日）

屯門區：

  • 宣道會陳瑞芝紀念中學（7月9日）
  • 山景邨道教青松小學（7月9日）
  • 啟豐商場（7月6日）
  • 栢麗廣場（7月4日）
  • 東威閣地庫商場（7月4日）
  • 香港內河碼頭 建榮飯堂（7月2日）
  • 屯門市中心 定食 8（7月1日）

東區：

  • 太古城中心（7月9日）
  • 城市花園商場（城市中心）（7月8日）
  • 華蘭中心（7月6日）
  • 華蘭路 12A-12H 號 男女煮角（7月3日）
  • 港運城（7月2日）
  • 丹拿花園第 3 座（7月2日）

元朗區：

  • 宏豐大廈（7月9日）

灣仔區： 

  • The L. Square （7月7日）
  • 銅鑼灣廣場 （7月7日）
  • 利園一期 （7月6日）
  • 香港萬麗海景酒店（7月5日）
  • 利舞臺廣場 玉桃軒（7月5日）
  • 銅鑼灣廣場 極尚大喜屋日本料理 （7月4日）
  • 盧押道 5 號 Feather & Bone（7月4日）
  • 希慎廣場 一風堂（7月3日）
  • 東美商業中心（7月3日）
  • 勝華樓 凡高廚房（7月1日）

離島區：

  • 東堤灣畔商場 元氣壽司（7月7日）
  • 香港迪士尼樂園酒店（7月3日）

荃灣區：

  • 荃灣廣場 牛涮鍋（7月5日）
  • 嘉達環球中心 陶源酒家（7月1日）

相關文章：

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

【新冠肺炎】澳門將香港列入高風險清單 出席何鴻燊喪禮官員需隔離

【新冠肺炎】第三波疫情殺到！　參考年初經驗哪些股份能受惠？

【疫情大爆發】莎莎澄清：3名確診員工沒有到總部開會　馬鞍山分店另一員工檢測結果待確認

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 聖母書院 中華基督教會扶輪中學 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 元朗 九龍城 大圍 西貢 黃大仙 沙田
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】港美市場皆反覆　納指倒跌後倒升恒指夜期收市升65點（不斷更新 ）
【恒指夜期】港美市場皆反覆　納指倒跌後倒升恒指夜期收市升65點（不斷更新 ）
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
【限聚令收緊】食肆不准晚市堂食 一文看清各大商戶安排及外賣優惠（不斷更新）
【限聚令收緊】食肆不准晚市堂食 一文看清各大商戶安排及外賣優惠（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠