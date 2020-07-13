【疫情大爆發】第三波疫情殺到　全港高危確診大廈餐廳商場一覽（不斷更新）

▲ 本港哪區疫情最嚴重？

第三波疫情殺到，截至12日早上11時止，本港最少新增37宗新型冠確診個案，以及16宗初步確診個案。全港各區疫廈名單，見於衛生防護中心最新公布「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起」或「兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單，究竟哪區疫廈出現最多次？

衞生防護中心快速連結（最後更新至7月12日）：曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單

黃大仙：

德望中學（7月12日）

蒲明里 6、8、 10、12 號及蒲惠 里 11 號（7月12日）

彩雲（一）邨 街市（7月12日）

彩虹地鐵站 OK 便 利店（7月10日）

牛池灣街市（7月9日）

黃大仙中心南館 （7月7日）

龍池徑 60 號 A新志興至尊燒鵝大王 （7月7日）

彩雲商場 彩龍皇宮大酒樓 （7月7日）

聖母書院 （7月7日）

慈雲山中心 阮蘭坊 （7月7日）

毓華里 12-14 號時代冰室 （7月6日）

貴池徑 2 號 （7月6日）

中華基督教會扶輪中學 （7月6日）

慈雲山中心 百匯軒 （7月6日）

彩雲商場 麥當勞 （7月5日）

彩雲商場 彩雲街市（7月4日）

黃大仙中心南館金記冰室 （7月4日）

雲山中心 （7月4日）

荷里活廣場 麥當勞（7月3日）

沙田區：

沙田中心 （7月12日）

環球工業中心 （7月9日）

希爾頓中心譚仔三哥米線（7月9日）

水泉澳廣場（7月9日）

火炭環球工業中心地下 1-2 室 （7月9日）

乙明邨街 5 號（7月8日）

水泉澳邨街市（7月8日）

新城市中央廣場荳子 （7月7日）

九龍城浸信會禧年（恩平）小學 （7月7日）

沙田凱悅酒店 （7月6日）

京瑞廣場 1 期 豐鍋雞煲（7月6日）

馬鞍山新港城中心 （7月6日）

新翠商場 PizzaHut （7月6日）

大圍道 13 號 （7月5日）

瀝源商場 （7月5日）

新城市廣場 （7月5日）

水泉澳廣場 麥當勞 （7月5日）

馬鞍山廣場 Beans Be Water（7月5日）

馬鞍山廣場 （7月4日）

水泉澳廣場 太子燒味餐廳 （7月4日）

京瑞廣場 2 期 譚仔雲南米線（7月1日）

中西區：

干諾道西 118 號（7月12日）

九龍城區：

晴朗商場 A 區（7月11日）

香港浸信會醫院（7月7日）

土瓜灣大廈 譚仔三哥米線（7月7日）

北帝街 67 號（7月7日）

衙前圍道 56-58 號 順興餐廳（7月5日）

拔萃男書院附屬小學（7月4日）

黃埔花園第 11 期 聚寶坊（7月2日）

家居庭(第 12 期) 黃埔天地（7月2日）

九龍醫院醫管局資訊大樓（7月2日）

觀塘區：

坪石邨商場 富港酒家（7月10日）

清水灣道 8 號 大家樂（7月9日）

九龍灣工業中心（7月7日）

定富街 4-24 號 豬嘜車仔麵（7月7日）

保華企業中心（7月6日）

偉景樓（7月6日）

鯉魚門廣場（7月5日）

大本型（7月5日）

觀塘廣場 龍寶酒家（7月5日）

坪石邨玉石樓 彬記粥麵美食（7月4日）

鯉魚門市政大廈（7月4日）

牛池灣街市熟食中心 德利餐廳（7月1日）

西頁區：

將軍澳廣場（7月10日）

富康街市（7月9日）

優才（楊殷有娣） 學校（7月9日）

維景灣畔第 3 期（7月8日）

PopCorn（7月8日）

將軍澳中心（商場）（7月8日）

港鐵調景嶺站 盈健醫療中心（7月7日）

將軍澳中心（商場） 金田家（7月6日）

彩明商場 茶魚飯后（7月6日）

都會駅 唐記包點 （7月5日）

葵青區：

路德會啟聾學校（7月10日）

青衣城 2 小食快綫（7月9日）

屯門區：

宣道會陳瑞芝紀念中學（7月9日）

山景邨道教青松小學（7月9日）

啟豐商場（7月6日）

栢麗廣場（7月4日）

東威閣地庫商場（7月4日）

香港內河碼頭 建榮飯堂（7月2日）

屯門市中心 定食 8（7月1日）

東區：

太古城中心（7月9日）

城市花園商場（城市中心）（7月8日）

華蘭中心（7月6日）

華蘭路 12A-12H 號 男女煮角（7月3日）

港運城（7月2日）

丹拿花園第 3 座（7月2日）

元朗區：

宏豐大廈（7月9日）

油尖旺區：

先達廣場 （7月8日）

旺角中心第 1 座 （7月7日）

旺角鵝皇館 新興鋼具商業大廈 （7月7日）

The One （7月7日）

怡興閣 維亞軒餐廳 （7月6日）

文蔚街 24 號 新華寶城餐廳 （7月5日）

文英街 26-28 號新發茶餐廳 （7月5日）

旺角城大廈 （7月5日）

旺角道 30-36 號麥當勞（7月4日）

柯士甸大廈 （7月4日）

海港城 ShakeShack （7月4日）

朗豪坊 （7月4日）

恆豐中心 大食代 （7月4日）

港景匯商場 （7月4日）

通菜街 113-115 號（7月2日）

文蔚街 17-19 號 慶豐燒鵝餐廳小廚（7月1日）

灣仔區：

The L. Square （7月7日）

銅鑼灣廣場 （7月7日）

利園一期 （7月6日）

香港萬麗海景酒店（7月5日）

利舞臺廣場 玉桃軒（7月5日）

銅鑼灣廣場 極尚大喜屋日本料理 （7月4日）

盧押道 5 號 Feather & Bone（7月4日）

希慎廣場 一風堂（7月3日）

東美商業中心（7月3日）

勝華樓 凡高廚房（7月1日）

離島區：

東堤灣畔商場 元氣壽司（7月7日）

香港迪士尼樂園酒店（7月3日）

深水埗區：

創匯國際中心（7月6日）

永盛工業大廈（7月6日）

貿易廣場（7月6日）

欽州街 60 號（7月4日）

青山道 261 號（7月3日）

荃灣區：

荃灣廣場 牛涮鍋（7月5日）

嘉達環球中心 陶源酒家（7月１日）

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