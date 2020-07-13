【A股牛市】曾淵滄︰A股跑贏全球 牛市不揀收息股

內地官媒以「健康牛」形容A股升市，唱好牛市重臨。資深投資者曾淵滄表示，中國經濟表現是A股上揚的主要動力。他直言︰「中國現時處於非常優越的地位，情況猶如1945年二戰結後的美國」更預期未來一段時間，A股將跑贏全球股市。

曾淵滄指出，A股升勢在近日才開始，而這輪升市的觸發點，正是月初公布的經濟數據好過預期。目前中國就猶如1945年二戰結束後的美國，當時各國因戰爭而變得滿目瘡痍，唯獨美國國土未受戰爭波及，故仍有生產力，造就了其獨特優勢。但時而勢易，疫情肆虐全球下「現時只有中國仍有生產力」，美國反而要依賴中國貨。

牛市再現 勿買收息股

曾淵滄對A股相當樂觀，認為這次是一個「新牛市」，看好全部整個A股市場。至於選股策略方面，若要把握這輪升勢，應買入A股。他看好未來A股會跑贏H股，就算H股或估值較便宜，但「資金不是流向便宜的地方，而時流向升的地方」。相對於兩年前貿易戰時，他認為現時不適合買入收息股，反而看好科網股及一些個別股份。

惟他亦提醒，2015年時上證指數亦曾漲至5300點水平，當時有望挑戰2007年歷史高位6124點，惟最終中央認為股市升勢太過火，故出手叫停。這次牛市何時見頂，也要視乎中央政策上會否有動作。

曾淵滄評論個別股份 科網股 阿里巴巴 （09988） 科網股ATM繼續向好，現時值得買入，除非出現大股災，否則下半年料仍有上漲空間。科網股本少利大，阿里巴巴及美團作為平台，以佣金收入為主，邊際成本低，營運模式有優勢。 騰訊 （00700） 美團 （03690） 金融股 港交所 （00388） 受惠於港股日均成交增加，前景仍然可期。 濠賭股 銀河娛樂 （00027） 市場憧憬中央未來將橫琴歸澳門管理，而銀娛本身在橫琴有大面積土地，可望成為最大受惠者。 地產股 九倉集團 （00004） 炒作空間不大，但估值便宜，可以賭私有化。九倉市帳率相當低，吳光正家族或會再下一城，繼會德豐 （00020） 後把九倉也私有化。 華人置業 （00127）

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收費足本版：曾淵滄：A股升勢剛開始 將跑贏全球

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