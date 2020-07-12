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【疫情大爆發】開拓藥業與Applied Biology合作　研究新冠肺炎藥物

金融經濟 21:49 2020/07/12

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Applied Biology將增添開拓藥業旗下普克魯胺(GT0918)藥物，作為「現存臨床試驗120名男性研究對象的另一藥物」

開拓藥業 （09939） 在聯交所發公告，指旗下全資附屬公司蘇州開拓已與在美國加州成立的公司Applied Biology訂立臨床試驗研究協議，進行普克魯胺（GT0918）治療新型冠狀病毒肺炎的研究。

根據公告，Applied Biology首席醫學官授Andy Goren早前發表了有關「雄激素性脫髮與COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）發病機理具有潛在關聯性」的研究結果，最新研究更涉及利用抗雄激素療法治療COVID-19。

根據研究協議，Applied Biology將增添開拓藥業旗下普克魯胺（GT0918）藥物，作為「現存臨床試驗120名男性研究對象的另一藥物」，並預期於研究協議簽署六至九個月內完成建議研究。

據開拓藥業解釋，上述普克魯胺（GT0918）藥物，為開拓藥業「主要在研藥物」，並正在內地進行「轉移去勢抵抗性前 列腺癌（「mCRPC」）」的第III期臨床試驗，計劃今年內提交新藥申請。

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