【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享）

美國總統特朗普周末在公開場合戴上口罩，大方讓記者拍照，是美國疫情爆發以來的第一次。除了受制疫情傷害，此舉配合他看淡中美次階段貿易協議，反映特朗普開始認清形勢，放棄無謂的原則和幻想，準備為11月大選作出釜底抽薪。

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