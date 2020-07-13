【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/07/13 分享： 美國總統特朗普周末在公開場合戴上口罩，大方讓記者拍照，是美國疫情爆發以來的第一次。除了受制疫情傷害，此舉配合他看淡中美次階段貿易協議，反映特朗普開始認清形勢，放棄無謂的原則和幻想，準備為11月大選作出釜底抽薪。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 2020/07/11 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 2020/07/11 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 2020/07/08 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 2020/07/07 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 2020/07/07 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 2020/07/12 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？ 2020/07/11 【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？ 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 2020/07/11 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 【歐美關係】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心 2020/07/11 【歐美關係】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心 聯儲局全力護航 美股下半年樂觀 2020/07/11 聯儲局全力護航 美股下半年樂觀 特朗普 口罩 疫情 新冠肺炎 美國 選舉 總統大選 中美關係 中美貿易協議 中美貿易戰 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入