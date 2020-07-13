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【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/07/13

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美國總統特朗普周末在公開場合戴上口罩，大方讓記者拍照，是美國疫情爆發以來的第一次。除了受制疫情傷害，此舉配合他看淡中美次階段貿易協議，反映特朗普開始認清形勢，放棄無謂的原則和幻想，準備為11月大選作出釜底抽薪。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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