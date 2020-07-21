【美國大選分析】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪（訂戶專享） 環球政治 19:42 2020/07/21 分享： 美國總統特朗普周末在公開場合戴上口罩，大方讓記者拍照，是美國疫情爆發以來的第一次。除了受制疫情傷害，此舉配合他看淡中美次階段貿易協議，反映特朗普開始認清形勢，放棄無謂的原則和幻想，準備為11月大選作出釜底抽薪。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 2020/07/11 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 2020/07/08 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 2020/07/14 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 2020/07/07 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【歐盟峰會分析】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 今日 【歐盟峰會分析】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 今日 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 特朗普 口罩 疫情 新冠肺炎 美國 選舉 總統大選 中美關係 中美貿易協議 中美貿易戰 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入