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【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪

環球政治 11:42 2020/08/01

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美國總統特朗普早前在公開場合戴上口罩，大方讓記者拍照，是美國疫情爆發以來的第一次。除了受制疫情傷害，此舉配合他看淡中美次階段貿易協議，反映特朗普開始認清形勢，放棄無謂的原則和幻想，準備為11月大選作出釜底抽薪。

  • 急於重啟經濟，特朗普妥協戴口罩
  • 棄次階段貿協，認清遠水難救近火
  • 摒貿協救經濟幻想，對華出招更狠

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特朗普素來把戴口罩視作示弱舉動，但眼見美國確診病例屢創新高，上月一度直迫7萬宗大關，較之前3、4月時的疫情更見嚴峻，於是也要正視疫情問題。

疫情既是牽涉選民染病，同時也涉及重啟經濟活動的問題，是特朗普當前最為重視的事。這亦是他何解近日執意推動學校在今年暑假後復課，希望盡快釋放家長的勞動力，改善就業市場。

然而，疫情一日不趨向平穩、以至放緩，經濟活動頂多只能夠時開時停，始終不得要領。

當然，美國大手採購了對新冠肺炎具療效的藥物瑞德西韋（Remdesivir），又開始自行生產呼吸機，有了抗疫「底氣」。可是，這通通是染病後治療的補救措施。

要穩定地長期重啟，就要阻止大眾受感染，而當前最有效的辦法莫過於戴口罩。雖然華府、美國疾控中心（CDC）都發布過相關指引，但遵從者寡，尤其是特朗普票源的保守派。

距離大選的時間無多，特朗普深明重啟經濟已是刻不容緩，也顧不得之前的反對口罩原則，親身公開戴口罩，務求產生示範作用。

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美國疫情一日不平穩，重啟經濟活動便不可能順利推進。

特朗普認清形勢的舉動豈止戴口罩，還有表明不會再聚焦在跟中國達成次階段貿易協議。

特朗普在此表現出兩種覺悟，一是經濟效益，二是對華關係。

在經濟效益上，貿易協議本應有利美國，但受累疫情影響，中國在今年首5個月的採購額未達全年目標的20%。假設中國採購未能顯著加速，特朗普惠及農業州分的如意算盤根本打不響。

首階段協議尚且遠未達標，如今再把眼光放到「十劃未有一撇」的次階段協議，無疑也只是遠水救不到近火。於是，特朗普才有強推復課、重啟經濟之舉。

在對華關係上，一方面是特朗普是否有意跟中國談判，另一方面是中國有否興趣來談，而後者的答案相信是極其有限。無他，特朗普民意支持度大落後，選情危乎乎，明年白宮換主人的機會似乎相當高。中國何必在此時枉花心機談判，還隨時可能白白送子彈予特朗普。

特朗普不再寄望於渺茫的次階段協議，也是放棄目前在對華關係上的縛手縛腳，更將毫無顧忌在南海、台灣、香港和新疆問題上對中國出招，利用中國牌爭取選民支持。

當然，中國有可能以撕毀首階段協議作脅，但如今首階段協議對特朗普來說，是雞肋般的「食之無味、棄之可惜」，由北京親自毀掉會是最理想的狀況，因為他將可以「大條道理」指摘中國毀約，更肆無忌憚對中國出狠招。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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