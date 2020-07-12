  • 30°C
香港時間 : 2020712日 (日) 21:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中概股回歸】美林國際行使超額配股權　京東多籌45億元

金融經濟 21:04 2020/07/12

分享：

京東穩定價格期已結束，意味尚未行使的「部分超額配股權」現已失效

上月在港第二上市的焦點中資科技股京東 （09618） 宣布，參與該股來港的國際承銷商已於上周五（10日）交易時段後，「部分行使超額配股權」，涉及1991.2萬股超額配發股份，佔配股權行使前14.97%「可供認購發售股份」。

根據京東在聯交所上載的公告，超額配發股份將於周三（15日）起主板上市，行使上述超額配股權的國際承銷商則為美林國際（Merrill Lynch International）。這批超額配發將以每股226元發售，不計經紀佣金、聯交所交易費等成本，涉及45億元，以上周五收市價計，相當於約51.9億元。

京東同時宣布，全球發售的穩定價格期已於昨日（11日）結束，意味尚未行使的「部分超額配股權」，現已失效。

相關文章：【疫情大爆發】莎莎澄清：3名確診員工沒有到總部開會　馬鞍山分店另一員工檢測結果待確認
相關文章：時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
相關文章：【牛市炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（十）（訂戶專享）

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

香港股票 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 第二上市 配股 經濟

上一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

下一篇文章

【疫情大爆發】莎莎澄清：3名確診員工沒有到總部開會　馬鞍山分店另一員工檢測結果待確認
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈
【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職