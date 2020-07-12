【中概股回歸】美林國際行使超額配股權　京東多籌45億元

▲ 京東穩定價格期已結束，意味尚未行使的「部分超額配股權」現已失效

上月在港第二上市的焦點中資科技股京東 （09618） 宣布，參與該股來港的國際承銷商已於上周五（10日）交易時段後，「部分行使超額配股權」，涉及1991.2萬股超額配發股份，佔配股權行使前14.97%「可供認購發售股份」。

根據京東在聯交所上載的公告，超額配發股份將於周三（15日）起主板上市，行使上述超額配股權的國際承銷商則為美林國際（Merrill Lynch International）。這批超額配發將以每股226元發售，不計經紀佣金、聯交所交易費等成本，涉及45億元，以上周五收市價計，相當於約51.9億元。

京東同時宣布，全球發售的穩定價格期已於昨日（11日）結束，意味尚未行使的「部分超額配股權」，現已失效。

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