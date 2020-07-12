  • 30°C
香港時間 : 2020712日 (日) 20:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情大爆發】莎莎澄清：3名確診員工沒有到總部開會　馬鞍山分店另一員工檢測結果待確認

金融經濟 20:24 2020/07/12

分享：

莎莎位於馬鞍山、油塘及沙田中心分店，共有3名員工確診。

莎莎國際 （00178） 分店連環出現員工確診後，網上流傳莎莎確診人員增至5人，有網民更呼籲不要到莎莎門口購物。莎莎表示，截至7月12日下午6時30分，莎莎確診員工人數維持3名，分別於油塘、馬鞍山及沙田中心分店工作，目前，柴灣總部並無任何確診個案。

莎莎表示，周六（7月11日）傍晚衞生防護中心澄清，於上周三（7月8日）曾到莎莎柴灣總部參與主管會的同事，未能確定檢測結果，需要再次進行檢測，暫不作確診個案。「除了上述早前已確診的個案，今日並無任何新增確診個案。」

莎莎指，7月8日當天所有參與會議的同事均有根據公司指引量度體溫及佩戴口罩，店舖已確診的3名同事並無到柴灣總部開會，而受影響的店舖及柴灣總部共五個樓層均已徹底清潔及消毒。

油塘及沙田中心分店其他員工均未有確診

現時莎莎位於油塘、馬鞍山及沙田中心分店的員工已全部安排病毒測試。在馬鞍山分店，除了一名員工的檢測結果尚待政府確認之外，其他員工的病毒檢測結果均呈陰性反應（不確診）；而油塘及沙田中心分店部分員工的檢測結果已獲知呈陰性反應，其餘檢測結果預計於未來數天將會收到。

莎莎指，為保障店舖及辦公室全體員工健康和安全，並盡力減低社區擴散之風險，已採取下列措施：
1. 莎莎柴灣總部全部五層樓之辦公室已於7月10日完成全面徹底消毒，保障後勤員工的健康。
2. 安排所有懷孕員工（包括前線及辦公室員工）， 由即日起至7月31日在家工作，以保障員工的健康安全及減低疫情在社區擴散的風險。
3. 原本在柴灣總部上班的員工可於7月13日起按自己意願選擇在家工作，或轉往銅鑼灣另一個地點上班，或留在柴灣總部工作，直至另行通知為止。
4. 按需要安排店舖及辦公室員工進行病毒檢測。

相關文章：【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳

相關文章：【疫情大爆發】袁國勇：病毒易經公共交通傳播　哪些股份最受累？

相關文章：【疫情大爆發】林鄭月娥研向市民派發第2個CuMask　向出現多宗確診個案屋邨每戶派50個口罩

 

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 疫情 衞生防護中心 在家工作 莎莎國際（00178） 口罩 沙田 油塘 馬鞍山 莎莎

下一篇文章

【疫情大爆發】林鄭月娥研向市民派發第2個CuMask　向出現多宗確診個案屋邨每戶派50個口罩

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】3間發鈔行鬥減港元定存息 邊間大行仍有5厘息？
【定期存款】3間發鈔行鬥減港元定存息 邊間大行仍有5厘息？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈
【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈