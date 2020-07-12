【疫情大爆發】莎莎澄清：3名確診員工沒有到總部開會　馬鞍山分店另一員工檢測結果待確認

▲ 莎莎位於馬鞍山、油塘及沙田中心分店，共有3名員工確診。

莎莎國際 （00178） 分店連環出現員工確診後，網上流傳莎莎確診人員增至5人，有網民更呼籲不要到莎莎門口購物。莎莎表示，截至7月12日下午6時30分，莎莎確診員工人數維持3名，分別於油塘、馬鞍山及沙田中心分店工作，目前，柴灣總部並無任何確診個案。

莎莎表示，周六（7月11日）傍晚衞生防護中心澄清，於上周三（7月8日）曾到莎莎柴灣總部參與主管會的同事，未能確定檢測結果，需要再次進行檢測，暫不作確診個案。「除了上述早前已確診的個案，今日並無任何新增確診個案。」

莎莎指，7月8日當天所有參與會議的同事均有根據公司指引量度體溫及佩戴口罩，店舖已確診的3名同事並無到柴灣總部開會，而受影響的店舖及柴灣總部共五個樓層均已徹底清潔及消毒。

油塘及沙田中心分店其他員工均未有確診

現時莎莎位於油塘、馬鞍山及沙田中心分店的員工已全部安排病毒測試。在馬鞍山分店，除了一名員工的檢測結果尚待政府確認之外，其他員工的病毒檢測結果均呈陰性反應（不確診）；而油塘及沙田中心分店部分員工的檢測結果已獲知呈陰性反應，其餘檢測結果預計於未來數天將會收到。

莎莎指，為保障店舖及辦公室全體員工健康和安全，並盡力減低社區擴散之風險，已採取下列措施：

1. 莎莎柴灣總部全部五層樓之辦公室已於7月10日完成全面徹底消毒，保障後勤員工的健康。

2. 安排所有懷孕員工（包括前線及辦公室員工）， 由即日起至7月31日在家工作，以保障員工的健康安全及減低疫情在社區擴散的風險。

3. 原本在柴灣總部上班的員工可於7月13日起按自己意願選擇在家工作，或轉往銅鑼灣另一個地點上班，或留在柴灣總部工作，直至另行通知為止。

4. 按需要安排店舖及辦公室員工進行病毒檢測。

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