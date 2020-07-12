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【疫情大爆發】林鄭月娥研向市民派發第2個CuMask　向出現多宗確診個案屋邨每戶派50個口罩

金融經濟 19:59 2020/07/12

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特首林鄭月娥在FB表示，向全港每個住宅地址派發每戶1包，內附10個一次性成人口罩等，涉及派發數千萬個口罩。（林鄭月娥社交網頁圖片）

近日本港疫情變得嚴峻，第三波疫情再爆發。特首林鄭月娥在FB表示，已向水泉澳邨所有住戶派發每戶50個口罩和搓手液等防疫物資，並正積極研究稍後向市民派發第二個銅芯抗疫口罩CuMask。

林鄭月娥表示，昨天決定向爆發疫情的水泉澳邨所有住戶，派發每戶50個口罩及搓手液，今日中午已放進每戶信箱，同樣安排將適用於其他出現多宗確診個案的公共屋邨，亦已要求民政事務局聯絡各社團及地區組織，再向弱勢社群派口罩。

林鄭月娥說，已派出約600萬個銅芯抗疫口罩，正研究向市民派發第2個；已向安老及殘疾人士院舍員工、政府合約外判工友，免費提供每日兩個口罩，並向全港每個住宅地址派發每戶1包，內附10個一次性成人口罩等，涉及派發數千萬個口罩。

她稱，懲教署過去數月已供應超過1900萬個口罩，休班及退休懲教人員義工已於5月底功成身退，在囚人士通宵更及假日加班安排亦於7月初結束。另外，林鄭月娥與專家顧問團開會，政府將盡快公布相關措施。

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疫情 林鄭月娥 民政事務局 懲教署 搓手液 口罩 水泉澳邨

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