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【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸

股樓投資 19:40 2020/07/12

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港人愛到東南亞買樓投資，如泰國、馬來西亞、越南，貪其回報夠高，惟隔山買牛始終有風險，近日泰國樓花項目The Posh Twelve竟變爛尾樓，令逾200名港人買家血本無歸。眾苦主早前成立聯盟自救，認為代理故意誤導買家，而地監局則調查事件。

有買家透露，項目約三年前開售，代理以首期只需廿多萬元作招徠，聲稱項目由新加坡上市公司打造，又指項目交通方便，配套十足。該買家續說，電視台常有節目介紹人到泰國買樓，說回報遠比香港高，所以才到當地置業，聽完代理講解後，認為項目潛力甚高，而且由新加坡上市公司負責，故立即落訂投資。

及至年初，據外媒報道，發展商陷入財政問題，更遭債權人追債，因無力還債，故申請破產，工程也無疾而終，而買家已付的訂金恐怕無法收回。有買家透露，項目原來並非由新加坡上市公司打造，而是一家名為KNK的公司負責，認為代理故意誤導買家。

擔任中介的中原地產表示，有257位香港買家經旗下代理購入上述項目，而買家已支付4,800多萬元訂金，又指中原地產員工亦認購約12伙單位。中原地產強調，上月底與發展商管理層溝通，得悉出售方公司申請破產，對此感無奈，強調會盡力協助買家，通過各種渠道爭取權益。

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撰文 : 柳家平

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