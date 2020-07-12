【盈喜盈警】神州控股料半年純利大增757倍　一文看清企業盈利預測

今天（12日）陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈喜】

偉能集團 （01608） 預期，截至6月底止，上半年純利將按年增長超過70%，去年同期則錄得1.43億元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

神州控股 （00861） 預期，截至6月底止，上半年錄得純利高於2億元，較去年同期大幅增長757倍，去年則錄得26.4萬元。

董事會認為預期的利潤大幅增長主要是智慧供應鏈業務受益於電商業務實現逆勢大增，智慧城市業務在疫情期間基於「燕雲 DaaS」等硬核技術協助多地政府積極抗疫，得到地方和中央政府的支持。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

【盈警】

獅子山集團 （01127） 預計，截至6月底止，上半年的未經審核營業額按年減少約25%。由於短期內難以調整固定直接及間接成本，預計稅後淨利潤將按年下降約55%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

澳獅環球 （01540） 預計，截至6月底止，半年的未經審核營業額按年減少約35%。由於短期內難以調整固定直接及間接成本，預計稅後淨利潤將下降50%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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