【印度疫情】「印度周潤發」確診 兒子媳婦同被感染

新冠肺炎在印度的疫情仍見猖獗，被稱為「印度周潤發」的寶萊塢老牌巨星巴奇昌（Amitabh Bachchan）宣布，他確診新冠肺炎，已經入院治療，而其兒子Abhishek Bachchan、曾為世界小姐的媳婦Aishwarya Rai Bachchan和8歲孫女也均確診。

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現年77歲的巴奇昌在Twitter公布確診消息，並指醫院已通知其家人和員工接受病毒檢測，正等候檢測結果。

通訊社ANI其後報道，巴奇昌正接受院方隔離。而他昨日（11日）跟44歲兒子一同被送往孟買的醫院，其子透露兩人目前的病徵均見輕微。

孟買當局在巴奇昌寓所外拉起多幀橫額，告知公眾該處為限制區，被派員在寓所外噴灑消毒劑。

印度不少演員同業和擁躉均為巴奇昌送上祝福和打氣。

巴奇昌是寶萊塢的巨星，在印度的地位堪比華府影圈的周潤發。他在過去5個世紀以來拍攝了200齣電影，曾經獲得4座國家電影大獎和15座Filmfare Awards獎項，並得到過平民最高榮譽的榮譽勳章（Legion of Honour），以表揚他對電影業的貢獻。

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責任編輯：方賢

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