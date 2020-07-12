  • 31°C
香港時間 : 2020712日 (日) 20:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【印度疫情】「印度周潤發」確診 兒子媳婦同被感染

環球經濟金融 19:26 2020/07/12

分享：

新冠肺炎在印度的疫情仍見猖獗，被稱為「印度周潤發」的寶萊塢老牌巨星巴奇昌（Amitabh Bachchan）宣布，他確診新冠肺炎，已經入院治療，而其兒子Abhishek Bachchan、曾為世界小姐的媳婦Aishwarya Rai Bachchan和8歲孫女也均確診。

【印度疫情】瑞德西韋流入黑市 價格炒高6倍

【印度疫情】病例全球第三高 臨時醫院用紙皮搭建病床

現年77歲的巴奇昌在Twitter公布確診消息，並指醫院已通知其家人和員工接受病毒檢測，正等候檢測結果。

通訊社ANI其後報道，巴奇昌正接受院方隔離。而他昨日（11日）跟44歲兒子一同被送往孟買的醫院，其子透露兩人目前的病徵均見輕微。

孟買當局在巴奇昌寓所外拉起多幀橫額，告知公眾該處為限制區，被派員在寓所外噴灑消毒劑。

印度不少演員同業和擁躉均為巴奇昌送上祝福和打氣。

巴奇昌是寶萊塢的巨星，在印度的地位堪比華府影圈的周潤發。他在過去5個世紀以來拍攝了200齣電影，曾經獲得4座國家電影大獎和15座Filmfare Awards獎項，並得到過平民最高榮譽的榮譽勳章（Legion of Honour），以表揚他對電影業的貢獻。

【美國疫情】特朗普首次公開戴口罩 拜登：浪費4個月時間

【日本疫情】沖繩美軍基地61宗確診 懷疑去派對染疫

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

疫情 演員 孟買 印度 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠肺炎】世衛：病毒可空氣傳播 停留1小時後仍能傳染

下一篇文章

韓媒：北韓逾500人因新冠肺炎死亡 隔離39萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月12日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月12日 時間19:00）
【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊
【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊
【美國疫情】新增近6.9萬人染疫 8州確診再創新高
【美國疫情】新增近6.9萬人染疫 8州確診再創新高
【亞太疫情反彈】東京連續4日新增逾2百宗 成日本重災區
【亞太疫情反彈】東京連續4日新增逾2百宗 成日本重災區
美國新疆制裁時機惹火 打臉王毅演講促改善中美關係
美國新疆制裁時機惹火 打臉王毅演講促改善中美關係
【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格
【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格