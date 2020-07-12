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【限聚令收緊】收緊食肆限制首個周末　宴會取消酒樓生意跌逾2成

商業 18:58 2020/07/12

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港府重新收緊食肆限制，業界均指實施後生意大跌，不少客人取消或延遲宴會酒席。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情再爆第三波，港府於上周四（9日）重新收緊食肆限制，每枱不多於8人，並最多只可上座6成常設座位，於7月11日凌晨實施。業界均指實施後生意大跌，不少客人取消或延遲宴會酒席。

【限聚令收緊】食肆入座率最多6成　黃家和：7至9月生意或跌25億

香港餐務管理協會會長楊位醒指，本周末餐廳生意平均跌2至3成，以酒樓影響最大，需要更改大型宴會的每枱人數。不過，與其縮減人數，不少客人寧願直接取消，使酒樓生意大受影響。因此，業界現時無計可施，「可以做都做了，包括量體溫、消毒，但客人取消都無辦法。」

煌府集團主席陳首銘表示，措施實施後，不少客人取消公司宴會，而婚宴有7成客人繼續舉辦但減少圍數，因不少賓客不敢來，亦有3成選擇延期，變相減少可以接到新訂單的日子，預計宴會生意跌3至4成。至於午市生意，原本已逐漸回復至疫情前的水平，但現時疫情升溫下，午市生意跌4成。

【限聚令收緊】酒吧業：做法欠公允　籲政府堵截病毒源頭

飲食業原將於本周三（15日），發起「7月7折、8月8折」優惠吸客，但楊位醒坦言：「現時有折扣都無用，客人都不敢外出用膳。」陳首銘亦有相同看法，集團部分餐廳有參與計劃，但不認為有很大幫助，因現時不再是優惠問題，而是港人害怕疫情。

【本地確診】疫情再爆發？　沙田車仔麵店：生意即日急跌一半

記者：朱悅瀅

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