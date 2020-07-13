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【書展2020】貿發局通知書商延期舉行書展　傳延期9月或12月（第三版）

金融經濟 12:34 2020/07/13

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有書展引述消息指，貿發局決定延期舉行書展。

本港新冠肺炎疫情再度大爆發，有參展書商引述貿發局電郵，原定15日至21日舉行的書展將延期，指出貿發局和港府商議後，因應疫情，港府也重新收窄社交距離措施，書展等大型群眾活動應該盡量避免，但貿發局未透露書展延期至何時舉行。

有參展商透露，當局考慮延期至9月或12月舉行書展。

貿發局向書展宣布延期舉行書展

隨多個書展參展商在社交專頁宣布退出書展，貿發局周日晚上就疫情狀況指，將會公布書展的最新安排，惟暫時尚未正式向公眾宣布延期或取消安排。

貿發局周日稱，明白市民及展商的關注，正緊密聯繋不同持份者，商討應對方案，將盡快公布有關書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽和創業日的最新安排。

事實上，因應疫情重新大爆發，載通 （00062） 旗下九巴已在facebook官網中表示，「由於疫情持續，考慮到員工及客人安全，九巴仔今年決定退出書展。九巴仔都有啲失望，希望疫情好轉之後，好快可以再同大家見面啦！」

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