【書展2020】貿發局宣布書展改期　傳延期9月或12月（第三版）

▲ 有書展引述消息指，貿發局決定延期舉行書展。

本港新冠肺炎疫情再度大爆發，貿發局宣布原定15日至21日舉行的書展將延期，另外3個同期舉行的公眾活動： 香港運動消閒博覽 （7月15至21日）、教育及職業博覽 （7月16至19日）及創業日（7月16及17日）亦將延期舉行。

貿發局表示，與政府在過去的周末進行商討，因應最新疫情發展，政府基於公共健康風險，重新收緊社交距離限制；書展即使已採取不同的預防措施，亦難以追蹤接觸個案，所以應避免舉行。當局又指，明白這些大型活動延期將令業界、參展商及公眾失望。延期後的活動，政府將會繼續透過防疫基金措施，為業界提供支持。貿發局將與不同持份者聯絡，商討具體安排，如有最新發展將適時公佈。

持有有效門票之人士，可申請退票，退票詳情請留意書展網站（www.hkbookfair.com） 公佈。（退票安排不適用於贈票及貴賓票。）

另外，有參展商透露，當局考慮延期至9月或12月舉行書展。

▲ 有參展書商引述貿發局電郵，原定15日至21日舉行的書展將延期。

隨多個書展參展商在社交專頁宣布退出書展，貿發局周日晚上就疫情狀況指，將會公布書展的最新安排，惟暫時尚未正式向公眾宣布延期或取消安排。

貿發局周日稱，明白市民及展商的關注，正緊密聯繋不同持份者，商討應對方案，將盡快公布有關書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽和創業日的最新安排。

事實上，因應疫情重新大爆發，載通 （00062） 旗下九巴已在facebook官網中表示，「由於疫情持續，考慮到員工及客人安全，九巴仔今年決定退出書展。九巴仔都有啲失望，希望疫情好轉之後，好快可以再同大家見面啦！」

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