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【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出

環球社會熱點 18:46 2020/07/12

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帶領倫敦帝國學院疫苗研發團隊的沙托克（Robin Shattock）教授表示，若一切順利，明年上半年可在英國推出疫苗。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，全球累計逾1.2千萬人確診，56萬人死亡。倫敦帝國學院（Imperial College London）帶領疫苗研發團隊的沙托克（Robin Shattock）教授表示，可望在明年上半年可在英國推出疫苗。

沙托克接受天空新聞（sky news）訪問時表示，現時有15名人士已接種疫苗，其餘200至300位將在接下來數周陸續接種，進行臨床測試；若一切順利，明年上半年可在英國推出疫苗。

專家估計，全球至少要有60-70%人對病毒免疫，才能減慢病毒傳播，有望令病毒消失。

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一般疫苗研發需時12至18個月，英國廣播公司（BBC）報道，現時全球有約200個團隊在研發疫苗，已有18款疫苗進入試驗階段。

其中牛津大學（University of Oxford）早前率先在歐洲展開臨床試驗階段，現已招攬800人參與測試；早前研究人員為6隻普通獼猴注射新研發的疫苗，結果發現其免疫系統增強，沒副作用，28天內產生抗體。

牛津大學已與英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）簽訂全球商標協議。若成功開發疫苗，阿斯利康製藥會生產10億劑疫苗供應全球，其中3億劑疫苗，會在9月供應給英國。

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記者：葉芷樺

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