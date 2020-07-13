  • 29°C
香港時間 : 2020713日 (一) 06:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宅經濟】疫情帶旺遊戲生意　雷蛇未來加強服務業務　

科技 06:00 2020/07/13

分享：

雷蛇香港區總經理郭美琪指出，Razer Gold使用率持續上升，特別是新興市場，因為很多遊戲用戶都沒有信用卡，他們可在便利店等地方購入Razer Gold，從而在遊戲內消費。（周俊霖攝）

包括蘋果（Apple）等多間科技巨企，近年愈來愈加強金融服務與金融科技（FinTech）的相關業務，視為未來的增長前景，以電競產品為主的雷蛇（Razer，01337）亦不例外。該企表示將會加強旗下Razer Gold虛擬信用積分等服務業務，轉化品牌現有在遊戲社群的影響力，並冀望服務業務佔比由去年的近10%，增至5年後的25%，成為繼遊戲硬件、軟件之外另一重要的業務引擎。

冀服務業務5年後佔公司收入25%

疫情催動「宅經濟」興旺，雷蛇香港區總經理郭美琪與雷蛇投資者關係總監羅啟琳分享，初步見今年上半年，疫情封城措施帶旺遊戲相關的消費，公司有所受惠。硬件方面，與直播相關的鏡頭、咪高峰等銷售明顯上升，另外滑鼠、筆記本電腦亦有增長。旗下電商網站Razerstore.com於香港的銷售在上半年，就錄得按年雙位數增幅，特別是4、5月期間的表現顯著。

至於Razer Gold與Razer FinTech等服務方面，亦因上半年更多人留在家中玩遊戲，不少遊戲亦推出推廣活動，使用量增幅亦明顯。

兩人續指，Razer品牌在年輕世代與玩家社群的支持度高，當公司加強經營服務業務時，亦是看準年輕玩家社群在未來的消費潛力，旗下攻B2B的Razer Merchant Services業務，就有商戶因看準雷蛇的品牌優勢有助吸引千禧世代的營銷效益，從而展開合作。

Razer Gold作為虛擬信用積分平台，現時支援3.3萬款遊戲，服務130個地區。（網上圖片）

該企現時正申請新加坡的虛擬銀行牌照，預算今年內有結果，公司進軍虛銀的算盤是，將粉絲對品牌忠誠度轉化為對其他服務的需求：「當用戶6歲開始打機，認識了雷蛇品牌，長大一點便會因利成便開設虛銀戶口，使用不同服務與消費，甚至包括日後申請創業貸款。」羅啟琳指出，千禧世代感到傳統銀行服務不夠切身，市場有一定切入空間。她續指，除了新加坡，亦會考慮在包括馬來西亞、菲律賓等市場參與虛銀業務。

展望未來，雷蛇預期下半年在軟硬件以及服務的增長勢頭可持續，特別看重下半年新遊戲主機推出，推動相關硬件如遊戲控制器等的銷售，以及下半年包括雙十一、聖誕的傳統購物旺季的效應。而服務方面，將會加強Razer Gold的內容，由之前遊戲為主，開始加入音樂、影片等其他元素，早前與約會應用Tinder的合作，用戶可透過消費Razer Gold以升級Tinder的會員服務，亦是一個新嘗試。

記者： 周俊霖

知多啲

【免費口罩】雷蛇設置20部口罩販賣機　獅城免費派發500萬個口罩
【免費口罩】雷蛇設置20部口罩販賣機　獅城免費派發500萬個口罩
Razer於新加坡設口罩販賣機 大派500萬個口罩
Razer於新加坡設口罩販賣機 大派500萬個口罩
Razer推新遊戲裝備　PC遊戲主機Xbox One皆適用
Razer推新遊戲裝備　PC遊戲主機Xbox One皆適用
【告別單身】Tinder登陸Razer Gold　升級會員增加配對機率
【告別單身】Tinder登陸Razer Gold　升級會員增加配對機率
虛擬銀行 硬件 雷蛇（01337） 滑鼠 鏡頭 香港 新加坡 菲律賓 馬來西亞 電競

下一篇文章

【新冠肺炎】疫情再爆發　遙距工作再受關注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智能手錶】首季全球出貨量年增25%　三星攻佔印度市場
【智能手錶】首季全球出貨量年增25%　三星攻佔印度市場
【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！
【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！
【MacBook】蘋果MacBook用戶注意　避免使用鏡頭保護蓋
【MacBook】蘋果MacBook用戶注意　避免使用鏡頭保護蓋
【科技一周回顧】Telegram暫拒政府索取用戶數據要求　抖音傳退出香港市場
【科技一周回顧】Telegram暫拒政府索取用戶數據要求　抖音傳退出香港市場
【疫情市況】疫情無礙電腦銷情　環球Q2出貨量增11.2%
【疫情市況】疫情無礙電腦銷情　環球Q2出貨量增11.2%
【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機
【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機