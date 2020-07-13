【宅經濟】疫情帶旺遊戲生意　雷蛇未來加強服務業務　

▲ 雷蛇香港區總經理郭美琪指出，Razer Gold使用率持續上升，特別是新興市場，因為很多遊戲用戶都沒有信用卡，他們可在便利店等地方購入Razer Gold，從而在遊戲內消費。（周俊霖攝）

包括蘋果（Apple）等多間科技巨企，近年愈來愈加強金融服務與金融科技（FinTech）的相關業務，視為未來的增長前景，以電競產品為主的雷蛇（Razer，01337）亦不例外。該企表示將會加強旗下Razer Gold虛擬信用積分等服務業務，轉化品牌現有在遊戲社群的影響力，並冀望服務業務佔比由去年的近10%，增至5年後的25%，成為繼遊戲硬件、軟件之外另一重要的業務引擎。

冀服務業務5年後佔公司收入25%

疫情催動「宅經濟」興旺，雷蛇香港區總經理郭美琪與雷蛇投資者關係總監羅啟琳分享，初步見今年上半年，疫情封城措施帶旺遊戲相關的消費，公司有所受惠。硬件方面，與直播相關的鏡頭、咪高峰等銷售明顯上升，另外滑鼠、筆記本電腦亦有增長。旗下電商網站Razerstore.com於香港的銷售在上半年，就錄得按年雙位數增幅，特別是4、5月期間的表現顯著。

至於Razer Gold與Razer FinTech等服務方面，亦因上半年更多人留在家中玩遊戲，不少遊戲亦推出推廣活動，使用量增幅亦明顯。

兩人續指，Razer品牌在年輕世代與玩家社群的支持度高，當公司加強經營服務業務時，亦是看準年輕玩家社群在未來的消費潛力，旗下攻B2B的Razer Merchant Services業務，就有商戶因看準雷蛇的品牌優勢有助吸引千禧世代的營銷效益，從而展開合作。

▲ Razer Gold作為虛擬信用積分平台，現時支援3.3萬款遊戲，服務130個地區。（網上圖片）

該企現時正申請新加坡的虛擬銀行牌照，預算今年內有結果，公司進軍虛銀的算盤是，將粉絲對品牌忠誠度轉化為對其他服務的需求：「當用戶6歲開始打機，認識了雷蛇品牌，長大一點便會因利成便開設虛銀戶口，使用不同服務與消費，甚至包括日後申請創業貸款。」羅啟琳指出，千禧世代感到傳統銀行服務不夠切身，市場有一定切入空間。她續指，除了新加坡，亦會考慮在包括馬來西亞、菲律賓等市場參與虛銀業務。

展望未來，雷蛇預期下半年在軟硬件以及服務的增長勢頭可持續，特別看重下半年新遊戲主機推出，推動相關硬件如遊戲控制器等的銷售，以及下半年包括雙十一、聖誕的傳統購物旺季的效應。而服務方面，將會加強Razer Gold的內容，由之前遊戲為主，開始加入音樂、影片等其他元素，早前與約會應用Tinder的合作，用戶可透過消費Razer Gold以升級Tinder的會員服務，亦是一個新嘗試。

記者： 周俊霖