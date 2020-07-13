【趣話財經】影子銀行非中國特產　印度影子銀行危機蔓延

中國影子銀行問題大家就聽得多，中央政府落足力整頓，暫時問題叫左緩和左，不過原來印度而家都為影子銀行問題頭痛，令近年筆者開始留意印度銀行新聞，可惜都係壞消息多。

印度銀行近年麻煩多多，印度第二大國有銀行旁遮普國民銀行（印度上市編號：Punjab National Bank, 532461）近日公布，銀行遭到一名客戶欺詐368.9億印度盧比（約4.91億美元），需要按照規管要求撥備124.7億印度盧比。

今次涉案的「騙徒」是Dewan Housing Finance Corp. （簡稱DHFL），專做房地產金融，擔任影子銀行的角色，去年開始財政出現問題，11月印度央行已接管Dewan Housing Finance Corp，著手清理破產問題。

這並非印度「央媽」近期第一次出手，今年3月印度央行亦接管了全國第四大私有銀行Yes Bank。

實際上，印度當局亦希望控制影子銀行危機，而現時當地消費者及小企業的信貸緊縮，印度經濟增長亦放緩至近11年來的最低水平，印度政府又是否能夠像中國一樣，成功降低影子銀行危機的影響呢？

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！