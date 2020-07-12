【疫情大爆發】袁國勇：病毒易經公共交通傳播　哪些股份最受累？

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇警告，病毒容易經公共運輸交通傳播到全香港，情況就如目前一樣。

香港今日再新增30宗本地確診個案，而且爆發多個群組式感染。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇警告，病毒容易經公共運輸交通傳播到全香港，情況就如目前一樣。

香港過去一周爆發多宗本地傳染個案，牽涉多間食肆、老人院、連鎖超市、的士司機等。袁國勇今早出席電視節目時表示，最新爆發的第三波疫情比過往更嚴重，情況令人擔心。

他提醒，食肆及公共交通工具均是高危的傳染途徑，尤其是的士，一旦乘客不配戴口罩，很容易將病毒擴散至全香港。他又不諱言，一旦確認疫情進一步惡化，有可能要將目前的防疫措施收緊至3月的高峰期。

事實上，受疫情影響，本地上班上學的市民減少，不少經營本地公共運輸的交通股均先後發盈警。

多隻交通股發盈警 港鐵員工凍薪03年以來首次

以港鐵 （00066） 為例，上周就發盈警，預料中期經常性業務利潤，將由去年同期的26億元跌急挫至4億元。公司同時向全體非經理級員工凍薪，是2003年以來首次，足反映情況嚴峻。

經營九巴的載通 （00062） 、城巴及新巴母企新創建 （00659） ，今年亦先後因應疫情客量減少，而調整原有的巴士班次，個別班次甚至停開，直至早前疫情稍為受控後才逐漸恢復。

而經營專線小巴的進智公共交通 （00077） 5月份亦發盈警，其中提到疫情為運輸業帶來嚴峻影響，導致截至今年3月底止的末季，乘容量較去年同期減少約23%。

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