調查：中國勞工貴　韓企擬轉移生產綫至東盟

▲ 韓國貿易協會國際貿易通商研究院建議，為確保疫情後全球供應鏈穩定，韓國企業可將中國的生產綫轉向東盟國家。（新華社圖片）

中國為全球主要生產國之一，惟新冠肺炎疫情令各國開始重視目前生產鏈。據《韓聯社》報道，韓國貿易協會國際貿易通商研究院今（12日）發表的報告中表示，為確保疫情後全球供應鏈穩定，建議韓國企業計劃將從中國的生產綫，轉向東盟國家。

該研究院指出，若企業於海外設廠為降低工資成本，受中國勞工薪金漸高影響，需考慮從中國轉向其他國家；惟東盟的薪金情況最終亦會出現同樣問題，故應考慮提升生產自動化。

報告比較中國和東盟五國，包括馬來西亞、越南、印度尼西亞、泰國和菲律賓，在經濟、政策和社會三個方面。其顯示，越南的得分與中國最接近，從生產指數增幅、製造業薪資水平上亦得到最高分，生產效率同樣高於其餘四國；至於中國則受工資提高等因素影響，令生產成本的競爭力減弱。惟中國在市場規模和購買力上，仍存有優勢。

報告更提及，韓國企業於2014年至2018年期間，在東盟的投資收益率，由8.5%增至12.4%；在中國則由24.6%降至9.4%。不過，該研究院重申，若企業於海外設廠為降低工資成本，需考慮從中國轉向其他國家，惟東盟的勞工薪金最後亦會出現同樣問題，故應考慮提升生產自動化。

【香港經濟】本港上半年4.9萬間新成立公司 較去年下半年減少兩成

【疫市營商】日本工具機定單漸復甦 6月跌幅收窄至32%

【香港疫情】疫情升溫 美國航空及聯合航空停飛香港

責任編輯：馬意文