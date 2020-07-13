【趣話財經】台積電銷售超預期　皆因華為儲定貨？

台積電（台灣上市編號：2330）為台灣唯一一間千億美元市值的上市企業，亦是大中華區唯一一間市值千億美元的晶片公司，不論在技術或銷售額都在全球排行前列，技術上領先內地的中芯 （00981） 及華虹半導體 （01347） 等。例如市傳公司於今年四季開始量產第二代的5nm工藝的半導體，成為全球首間能量產5nm+技術半導體的企業。

公司4月時曾下調2020年收入目標，不過公司剛在周五（10日）公布6月銷售數據，第二季收入按年增長29%至2107億新台幣，較市場預期3088億新台幣為高。

根據美國商務部 5 月公布的華為禁令，美方要求任何企業供貨含有「美國技術」的半導體產品給華為，都必須先取得美國政府的出口許可，企業最遲可於今年7 月 14 日前提交意見，並於7 月 14 日後開始向美國政府申請許可的階段，台積電董事長劉德音早前就在股東會上多次重申，公司將努力爭取供貨予華為。

公司申請的結果如何，暫時未知，不過台積電銷售勝預期，有網民就估是否因為華為「儲定子彈」，預先向台積電掃貨。不過無論如何，台積電如果失去華為這個大客戶，未來銷售目標都好大可能要再下調。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！