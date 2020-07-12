【疫情大爆發】陳茂波︰疫情反覆料影響經濟 防疫是一場「耐力賽」

▲ 陳茂波表示，疫情反覆令經濟前景變得不明朗。

近期新香港錄得多宗新冠肺炎本地感染個案，財政司司長陳茂波於網誌中表示，反覆的疫情無疑令經濟邁向復甦的過程變得不明朗。另外，他又提到，關於「派1萬元」現金發放計劃方面，透過書面登記、收取支票或銀行過數的市民，收款日期將提前到本周三（15日）。

陳茂波表示，暑假原是傳統的消費旺季，加上市民因疫情未能外遊而留港消費，本應有望刺激本地零售餐飲等行業的生意。不過，這陣子疫情的反覆，令大家減少外出及聚會，相關的消費將要稍為延後，難免對經濟造成影響。

他認為，無論是防疫抗疫的工作，抑或是推動經濟復甦的工作，都會是一場「耐力賽」。

派1萬元已收620萬登記

現金發放計劃自上月21日開始接受登記至上周五，合共已收到超過620萬個登記，當中約八成、即超過500萬是經銀行進行的電子登記。

由於經銀行電子登記的比例較預期高，有助減省身份核對的工序及整體處理所需的程序和時間。因此，透過書面登記、收取支票或銀行過數的市民，收款日期將提前到本周三（7月15日），較原來預計提早5日。

首批以書面方式登記的63萬名市民，如選定過戶收款，將在本周三在其指定的銀行帳戶收到款項；如選擇收取支票，則會收到香港郵政寄出的領取支票通知。

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