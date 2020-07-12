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【疫市受惠】串流音樂訂戶數首季大增3成　Spotify錄最多付費用戶

科技 17:14 2020/07/12

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Counterpoint Research日前發表的報告指出，疫情爆發後，消費者留在家中，大增串流音樂服務平台的使用量。(圖片來源: 法新社)

疫情下的封城措施，增加線上娛樂服務的需求，而串流音樂就是其中一個受惠的界別。有研究指出，今年首季的全球線上音樂市場增長快速，付費訂戶數目增加35%至3.94億個。Spotify繼續為領先的品牌，佔全球總訂閱量的33%與總收入的30%，僅次其後為Apple Music，佔訂閱量的21%與收入25%。

調研機構Counterpoint Research日前發表的報告指出，疫情爆發後，消費者留在家中，大增串流音樂服務平台的使用量，不少品牌亦於新興市場推出免費試用或價格優惠，加上播客服務（Podcast）亦愈來愈受歡迎，吸引用戶加入。

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按收入計，全球首5大串流音樂平台為Spotify （30%）、Apple Music （25%）、Amazon Music  （12%）、YouTube Music  （9%）以及Pandora（5%）。其中，該機構指Apple Music增長至52個新國家/地區，免費訂閱加上新的共享功能，助長該品牌的增長。值得一提的是，內地品牌騰訊音樂在每月活躍用戶數是全球王者，於中國的月活躍用戶數為6.57億。

負責研究的Counterpoint研究分析師Abhilash Kumar指出，全球付費訂戶數目增長35%，跑贏每月活躍用戶增長的20%，反映期內有不少用戶正由免費服務升級轉至付費計劃，以追求更佳的用戶體驗。要將用戶帶進串流音樂服務的難度相對較高，但一旦他們開始使用服務，要讓他們付費升級就較為容易。

責任編輯: 周俊霖

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