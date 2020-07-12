【投資海外】英國減印花稅托樓市　到底有幾筍？

港區國安法實施後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，擴大英國國民海外護照（BNO）持有人的居留權利，持有BNO的香港人將獲五年「有限居留許可」，之後可申請定居身分和公民身分。

消息一出，移民英國再成熱話，不少港人都留意當地樓市。值得留意的是，為刺激樓市復蘇，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，由7月8日起，調高物業印花稅的門檻，由現時12.5萬鎊，調高至50萬鎊，直至明年3月31日。

簡單來說，英國的物業印花稅以累進制計，舉例說，若購買樓價55萬鎊的住宅，若是舊稅制，買家需付17,500鎊的物業稅，而在新稅制之下，只需繳交2,500鎊，變相慳15,000鎊。

舊制計算：首125,000鎊不計稅，接下來的125,000鎊，稅率為2%，即要付2,500鎊，而餘下的300,000鎊，稅率為5%，即要付2,500鎊，合計17,500鎊。 新制計算：首500,000鎊不計稅，餘下的50,000鎊，稅率為5%，即要付2,500鎊，合計2,500鎊。

值得留意的是，若非首置，物業印花稅率額外增加3%。據英國政府定義，所謂首置，即環球首次購買物業，比香港的定義嚴格得多。以購買樓價55萬鎊的住宅為例，買家需支付19,000鎊的印花稅。

計算方法：首500,000鎊，稅率為3%，即要付15,000鎊，餘下的50,000鎊，稅率為8%，即要付4,000鎊，合計19,000鎊。