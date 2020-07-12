  • 32°C
香港時間 : 2020712日 (日) 18:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【投資海外】英國減印花稅托樓市　到底有幾筍？

股樓投資 17:14 2020/07/12

分享：

港區國安法實施後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，擴大英國國民海外護照（BNO）持有人的居留權利，持有BNO的香港人將獲五年「有限居留許可」，之後可申請定居身分和公民身分。

消息一出，移民英國再成熱話，不少港人都留意當地樓市。值得留意的是，為刺激樓市復蘇，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，由7月8日起，調高物業印花稅的門檻，由現時12.5萬鎊，調高至50萬鎊，直至明年3月31日。

簡單來說，英國的物業印花稅以累進制計，舉例說，若購買樓價55萬鎊的住宅，若是舊稅制，買家需付17,500鎊的物業稅，而在新稅制之下，只需繳交2,500鎊，變相慳15,000鎊。

舊制計算：首125,000鎊不計稅，接下來的125,000鎊，稅率為2%，即要付2,500鎊，而餘下的300,000鎊，稅率為5%，即要付2,500鎊，合計17,500鎊。

新制計算：首500,000鎊不計稅，餘下的50,000鎊，稅率為5%，即要付2,500鎊，合計2,500鎊。

值得留意的是，若非首置，物業印花稅率額外增加3%。據英國政府定義，所謂首置，即環球首次購買物業，比香港的定義嚴格得多。以購買樓價55萬鎊的住宅為例，買家需支付19,000鎊的印花稅。

計算方法：首500,000鎊，稅率為3%，即要付15,000鎊，餘下的50,000鎊，稅率為8%，即要付4,000鎊，合計19,000鎊。

撰文 : 柳家平

相關文章

【BNO】英國民調逾6成受訪者　撐BNO港人在英定居
2020/07/02
【BNO】英國民調逾6成受訪者　撐BNO港人在英定居
【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
2020/07/02
【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【港區國安法】環時總編胡錫進：英國怎麼可能好心收留香港人入籍？
2020/07/07
【港區國安法】環時總編胡錫進：英國怎麼可能好心收留香港人入籍？
央視：BNO港人就業難 只能搬磚、摘生果？
2020/07/07
央視：BNO港人就業難 只能搬磚、摘生果？
BNO 英國 移民 印花稅

上一篇文章

【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風

下一篇文章

【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】本地感染涉慈雲山、元朗等多區　張竹君：疫情爆發以來最嚴重
【第三波疫情】本地感染涉慈雲山、元朗等多區　張竹君：疫情爆發以來最嚴重
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病